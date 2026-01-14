Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

SBS interviene entidad financiera tras la pérdida total de su capital social: ¿Qué pasó?

La Superintendencia mantiene la intervención en estas entidades financieras y, en esta ocasión, una de ellas evidenció la pérdida de su capital social.

    La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso el sometimiento al régimen de intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción, al determinar que se encuentra incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa.

    Cabe precisar que dicha causal está contemplada en el literal b. del subnumeral 4-B.1. del numeral 4-B de la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General, conforme a los argumentos expuestos en la resolución publicada en la sección de normas legales del diario oficial El Peruano.

    wapa.pe

    ¿Qué ocurrió con la coopac?

    Luego de otorgar los plazos correspondientes para que la entidad presente sus descargos y la documentación que acreditara su solvencia, la SBS concluyó que el patrimonio de Coopac Acción era negativo y ascendía a -S/ 179 mil 100,42, confirmando así la pérdida del capital aportado por sus socios.

    Intervienen Coopac Acción

    “Declarar el sometimiento a régimen de intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción por encontrarse incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, establecida en el literal b. del subnumeral 4-B.1. del numeral 4-B de la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General, conforme a los fundamentos detallados en la presente resolución”, señala textualmente la Resolución SBS N.° 00060-2026.

    Esta decisión se adoptó luego de haberse establecido, “sobre la base de la información financiera reportada por la Cooperativa y las acciones de supervisión permanente antes señaladas”, que al 31 de marzo de 2025 la Coopac Acción registraba un patrimonio negativo de -S/ 179.100,42, evidenciando la pérdida total de su capital social y de la reserva cooperativa.

    Ante este escenario, correspondía a la Superintendencia disponer la intervención de la Coopac Acción y ejecutar las medidas necesarias dentro del marco legal vigente, con el fin de, entre otros objetivos, salvaguardar los intereses de los socios de la cooperativa.

    El capital social de Coopac Acción

    Pese a ello, inicialmente la Coopac Acción había presentado, a través del Sistema de Envío de Información (SEI) del Portal Coopac de la Superintendencia, estados financieros que reflejaban un patrimonio positivo.

    Al 31 de marzo de 2025, dichos documentos consignaban un patrimonio contable de S/ 3 mil 941,63. No obstante, como parte de las acciones de supervisión efectuadas por el ente regulador —las cuales incluyeron la evaluación de la razonabilidad y consistencia de la información reportada a esa fecha— la SBS indicó que “se identificaron deficiencias cuya regularización requería la ejecución de ajustes contables que afectan diversas partidas financieras, con impacto negativo en las cuentas patrimoniales de la Cooperativa”.

    En ese contexto, se detallaron los siguientes ajustes:

    • Subestimación de la depreciación de activos fijos por S/ 139 mil 104,03 y registro de partidas sin sustento documentario por S/ 8 mil 759,52, lo que implicó un ajuste de -S/ 147 mil 863,55.
    • Adelantos de sueldo contabilizados de manera incorrecta por S/ 5 mil 142,50, que debieron ajustarse a -S/ 5 mil 142,50.
    • Partidas reconocidas indebidamente como activos intangibles por S/ 30 mil 36, que en realidad correspondían a -S/ 30 mil 36.

    En conjunto, estos conceptos generaron un ajuste total de -S/ 183 mil 42,05 que no había sido considerado en el monto informado por la Coopac Acción.

    De esta manera, la SBS determinó que el patrimonio real de la cooperativa ascendía a -S/ 179 mil 100,42, resultado de restar la pérdida de S/ 183 mil 42,05 al patrimonio de S/ 3 mil 941,63 reportado inicialmente, lo que motivó su intervención. No obstante, cabe recordar que en el pasado algunas cooperativas de ahorro y crédito han logrado superar este régimen y recuperar su solvencia.

    SOBRE EL AUTOR:
    SBS interviene entidad financiera tras la pérdida total de su capital social: ¿Qué pasó?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

