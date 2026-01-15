Por primera vez, BTS llegará al Perú para ofrecer dos conciertos inolvidables como parte de su tour mundial 2026. El ARMY vive la emoción al máximo y ya se organiza para asegurar sus entradas en la preventa.

Concierto de BTS en Lima 2026: cuánto cuestan las entradas, zonas del estadio y fecha oficial del concierto en Lima | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

La expectativa por los conciertos de BTS en Perú 2026 se siente con fuerza entre el fandom ARMY. Este 13 de enero (14 en Corea del Sur), la boyband más aclamada del k-pop confirmó las fechas de su gira mundial y, para alegría de los fans peruanos, el país fue incluido por primera vez con dos presentaciones programadas. Los shows se realizarán en octubre, dentro de la etapa sudamericana del tour, que también contempla otras paradas en Argentina, Brasil, Colombia y Chile, además de México durante su visita a Norteamérica en mayo.

En medio de la euforia, surgen las dudas sobre precios, zonas y detalles de la llegada de BTS, que este año marcará su regreso como septeto con un nuevo álbum y su gira mundial tras la pausa grupal ocasionada por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Fechas y dónde serán los conciertos de BTS en Perú 2026

BTS, integrado por RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, visitará seis países de Latinoamérica en el marco de su tour mundial 2026, la primera serie de conciertos a gran escala desde 'Love Yourself: Speak Yourself' en 2019. Por primera vez desde su debut en 2013, Perú ha sido incluido en la gira, convirtiéndose en un sueño cumplido para miles de seguidores del fandom ARMY.

Los shows se realizarán en Lima los días viernes 9 y sábado 10 de octubre, según confirmó la agencia BIGHIT MUSIC. Aunque aún no ha sido anunciado el lugar, se espera que la emblemática agrupación coreana se presente en un recinto de gran capacidad, como el Estadio Nacional o el Estadio San Marcos. Este último ya ha recibido con éxito a otros referentes del k-pop, entre ellos SUPER JUNIOR (en campo) y Stray Kids (con recinto completo), lo que supone un antecedente clave para este espectáculo de talla global.

¿Cuánto cuesta una entrada para el concierto de BTS 2026?

Los precios y las zonas de los conciertos de BTS en Perú 2026 aún no han sido confirmados; sin embargo, la agencia BIGHIT MUSIC ya ha difundido información oficial sobre la gira mundial que puede servir como referencia para los fanáticos ARMY. En Corea del Sur, donde tienen tres fechas, se detalló que el evento será un espectáculo 360° en el Estadio Goyang, el cual será dividido en:

Soundcheck: 264.000 wones (incluye acceso a la prueba de sonido y al concierto)

General R: 220.000 wones (solo concierto)

General S: 198.000 wones (solo concierto).

Los montos mencionados incluyen impuestos, pero no el costo de la membresía ARMY, la cual es necesaria si deseas aplicar a la preventa registrándote en el link oficial disponible en Weverse. Esta suscripción al fanclub oficial cuesta aproximadamente 23.00 dólares (que se traducen a 77.00 soles peruanos al 13 de enero) al año y te otorga beneficios como el acceso anticipado a la venta de boletos, aunque no asegura que consigas uno, ya que todo dependerá de la oferta y la demanda del momento.

Precios y zonas de BTS en Perú 2026

Dicho esto, si se convierte a la moneda de Perú, los precios de las entradas para ver a BTS según el concierto en Corea del Sur son los siguientes:

Soundcheck: 600.47 soles peruanos

General R: 500.39 soles peruanos

General S: 450.35 soles peruanos

Sin embargo, cabe precisar que los precios oficiales pueden variar en cada país, ya que dependen de factores como las productoras a cargo de los conciertos, el recinto, las zonas y los posibles beneficios que se puedan vender adicionalmente.