BTS confirma su llegada a Perú por primera vez con dos fechas en Lima y desata euforia en redes: “Aún no me la creo”

Tras casi cuatro años alejados de los escenarios, la agrupación de K-pop anuncia una gira mundial que incluye a Perú y desata la felicidad de ARMY.

El fenómeno global del K-pop suma a Perú en su recorrido internacional. BTS anunció oficialmente su llegada al país como parte de su próxima gira mundial, tal como se aprecia en el afiche del “BTS World Tour”, donde Lima figura entre las ciudades seleccionadas.

El grupo surcoreano se presentará por primera vez ante el público peruano con dos conciertos programados para el 9 y 10 de octubre de 2026, marcando un momento histórico para ARMY local, que por años esperó este anuncio.

BTS viene a Perú por primera vez con su gira BTS World Tour

Según el material promocional compartido por la producción de la gira, Lima aparece incluida junto a importantes ciudades como Los Ángeles, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires y São Paulo.

La noticia fue difundida por diversos medios internacionales; sin embargo, aún no se ha confirmado el recinto específico en la capital peruana donde se llevarán a cabo los conciertos. Por ahora, seguidores del grupo han mencionado al Estadio Nacional como una opción probable, aunque dicha información no ha sido ratificada oficialmente por los organizadores.

ARMYs peruanas expresan su entusiasmo

La confirmación del anuncio generó una reacción inmediata en redes sociales, donde ARMY Perú manifestó su emoción con mensajes cargados de alegría. Expresiones como “No lo puedo creer, BTS en Perú” o “Van a venir a Perú, sigo en shock” se replicaron rápidamente en plataformas como X y TikTok.

Asimismo, otros usuarios resaltaron el significado cultural del acontecimiento, compartiendo mensajes de orgullo nacional y celebración, como “Esta es mi tierra, así es mi Perú. Viva Perú, esto se celebra a lo grande”.

¿Quiénes son BTS?

BTS es un grupo musical originario de Corea del Sur que debutó en 2013 bajo el sello Big Hit Entertainment y está integrado por siete miembros: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Desde su aparición en la escena musical, la banda se ha caracterizado por combinar estilos como pop, hip hop y R&B, además de destacar por letras que abordan experiencias juveniles, autoestima y bienestar emocional.