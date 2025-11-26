Dua Lipa encendió San Marcos al cantar ‘Cariñito’ junto a Mauricio Mesones , conectando con el público y desatando emoción total en redes.

Dua Lipa desató la euforia del público peruano al interpretar ‘Cariñito’ junto a Mauricio Mesones durante su primer concierto en el Estadio San Marcos.

Tras días de especulación sobre qué tema local elegiría, la artista sorprendió al unirse al emblemático cantante para entonar la popular cumbia. Aunque brilló con éxitos como Levitating y One Kiss, el instante más esperado llegó cuando cantó en español, generando una ovación unánime del público.

Dua Lipa y Mauricio Mesones cantan ‘Cariñito’ en vivo

El cantante peruano Mauricio Mesones fue el invitado especial de Dua Lipa para interpretar el emblemático tema ‘Cariñito’. Durante su presentación, Mesones destacó con un elegante conjunto negro y lentes, mientras ambos se movían al ritmo de la cumbia frente a un público que coreó cada estrofa.

En un video difundido en TikTok, se aprecia a la artista británica sonriente y disfrutando la experiencia, bailando al compás de este clásico peruano, creado en 1978 por Ángel Aníbal Rosado García y grabado por Los Hijos del Sol.

Fans reaccionan a la interpretación de Dua Lipa y Mauricio Mesones

En los videos que los asistentes difundieron de inmediato, se aprecia a Dua Lipa cantando en español, moviéndose al ritmo de la cumbia peruana y sonriendo mientras miles de personas coreaban cada palabra junto a ella. La energía del público fue tan intensa que, por momentos, la voz de la artista quedaba envuelta por el potente coro colectivo. Dua no solo interpretó el tema: lo disfrutó plenamente. Bailó, marcó el compás con las manos y se dejó llevar por la alegría de conectar con el país.