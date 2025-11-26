Dua Lipa enloquece al público al cantar ‘Cariñito’ junto a Mauricio Mesones en su show en San MarcosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Dua Lipa desató la euforia del público peruano al interpretar ‘Cariñito’ junto a Mauricio Mesones durante su primer concierto en el Estadio San Marcos.
Tras días de especulación sobre qué tema local elegiría, la artista sorprendió al unirse al emblemático cantante para entonar la popular cumbia. Aunque brilló con éxitos como Levitating y One Kiss, el instante más esperado llegó cuando cantó en español, generando una ovación unánime del público.
Dua Lipa y Mauricio Mesones cantan ‘Cariñito’ en vivo
El cantante peruano Mauricio Mesones fue el invitado especial de Dua Lipa para interpretar el emblemático tema ‘Cariñito’. Durante su presentación, Mesones destacó con un elegante conjunto negro y lentes, mientras ambos se movían al ritmo de la cumbia frente a un público que coreó cada estrofa.
En un video difundido en TikTok, se aprecia a la artista británica sonriente y disfrutando la experiencia, bailando al compás de este clásico peruano, creado en 1978 por Ángel Aníbal Rosado García y grabado por Los Hijos del Sol.
Fans reaccionan a la interpretación de Dua Lipa y Mauricio Mesones
En los videos que los asistentes difundieron de inmediato, se aprecia a Dua Lipa cantando en español, moviéndose al ritmo de la cumbia peruana y sonriendo mientras miles de personas coreaban cada palabra junto a ella. La energía del público fue tan intensa que, por momentos, la voz de la artista quedaba envuelta por el potente coro colectivo. Dua no solo interpretó el tema: lo disfrutó plenamente. Bailó, marcó el compás con las manos y se dejó llevar por la alegría de conectar con el país.
Para muchos seguidores, la escena tuvo un significado especial, especialmente porque horas antes, durante la prueba de sonido, ya se había filtrado que la canción formaría parte del show. Quienes pasaban cerca del estadio escucharon el ensayo y grabaron fragmentos que se viralizaron rápidamente en TikTok e Instagram. Aun así, nada se comparó con vivirlo en directo, con miles de voces entonando al unísono una cumbia que ha marcado generaciones y celebraciones en todo el Perú.