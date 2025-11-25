Wapa.pe
Falleció la mamá de Aislinn Derbez y expareja de Eugenio Derbez: ¿Cuál fue la razón detrás de su sorpresiva partida?

Gabriela Castrejón Michel, actriz de doblaje, madre de Aislinn Derbez y expareja de Eugenio Derbez, falleció a los 65 años, confirmó ANDI.

    Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje con una destacada trayectoria, falleció de manera inesperada el lunes 24 de noviembre. La madre de Aislinn Derbez murió a los 65 años alrededor de las 7 de la mañana, según informó la periodista Chamonic, dejando un legado en la industria del doblaje que será recordado por colegas y seguidores. Su repentina partida conmocionó al medio artístico y a quienes admiraban su trabajo.

    ¿Cuál fue el motivo de la muerte de la mamá de Aislinn Derbez?

    La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó oficialmente el fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida por dar voz a personajes como Maggie Wheeler en 'Juego de Gemelas'. "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel", indica su comunicado.

    "Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a “Sex and the city”, poder ser escuchados en español", añadió el mensaje.

    Por ahora, no se ha precisado la causa exacta de la muerte de la mamá de Aislinn Derbez. De acuerdo con reportes, su fallecimiento habría sido resultado de un accidente ocurrido dentro de su hogar, que provocó su trágica partida.

    ¿Quién es Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

    En los años ochenta, Gabriela Castrejón Michel mantuvo una relación con Eugenio Derbez, de la cual nació su hija mayor, Aislinn. Gaby estudió danza en el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde conoció a Derbez, pero con el tiempo se consolidó como actriz de doblaje.

    Entre sus papeles más destacados se encuentran ‘Samantha Jones’ en ‘Sex and the City’ y ‘La Reina Clarion’ en ‘Tinkerbell’. Durante los años noventa, trabajó como directora de escena en el programa ‘En Familia… con Chabelo’, donde conoció al locutor Jorge Alberto Aguilera.

    Aunque se casaron y tuvieron a sus hijas Chiara y Michelle, el 24 de noviembre, la periodista Matilde Obregón informó que Gaby Michel y el locutor llevaban tiempo separados, según declaraciones del narrador de las series y películas de ‘Winnie The Pooh’.

