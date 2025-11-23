Coco Rossini , hijo del actor cómico Guillermo , confirmó la partida del ícono cuyo legado en radio y TV marcó más de seis décadas del humor peruano.

Guillermo Rossini fallece a los 93: ícono radial y televisivo del país. | Composición Wapa

Guillermo Rossini, figura emblemática del humor y la imitación en el Perú, falleció a los 93 años, noticia confirmada por su hijo Coco Rossini a través de redes sociales. Su partida, ocurrida poco después de su cumpleaños, marca el final de una de las trayectorias más influyentes de la radio y la televisión nacional.

Recordado por su ingenio y su presencia en espacios como “Los Chistosos” y “Risas y salsa”, el querido comediante deja un legado que marcó a varias generaciones.

Hijo de Guillermo Rossini confirmó la partida de su papá

El Perú se despide hoy de uno de los artistas más importantes de la comicidad nacional. Guillermo Rossini, figura esencial de la radio y la televisión, murió a los 93 años. Su hijo anunció la noticia en Instagram con un mensaje emotivo.

“Mi ángel, ahora vuela muy alto. Te recordaremos con amor... Y la risa llegó al cielo. Te amo, papi”. De inmediato, artistas y público expresaron su pesar, resaltando a Rossini como un referente del humor y una voz inigualable en los medios.

Asimismo, Coco Rossini publicó en su cuenta imágenes del último cumpleaños de su padre, donde el comediante aparece sonriente junto a él y su mascota.

Rossini enfrentó problemas de salud en sus últimos años

El recordado comediante peruano afrontó en sus últimos años una afección cardíaca que requirió atención constante en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud. En 2019 fue sometido a una angioplastía periférica, un procedimiento por cateterismo en el que se colocó un stent para mejorar la circulación en una de sus piernas.

Desde entonces asistía con frecuencia a terapias de rehabilitación cardiaca, acompañadas de orientación nutricional y rutinas para fortalecer su movilidad. Estos cuidados marcaron su etapa final, en la que Rossini, retirado desde 2021, expresaba gratitud por el cariño del público y la satisfacción de haber cumplido sus metas.

Los primeros pasos de su trayectoria artística

Nacido en Lima el 3 de septiembre de 1932, Guillermo Rossini González mostró desde niño interés por las artes escénicas, aunque en su juventud tomó rumbos profesionales distintos. Tras culminar sus estudios, trabajó como visitador médico y más adelante se desempeñó como jefe de Relaciones Públicas en un laboratorio farmacéutico.