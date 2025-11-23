Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva

Guillermo Rossini fallece a los 93: ícono del humor peruano deja un legado eterno

Coco Rossini, hijo del actor cómico Guillermo, confirmó la partida del ícono cuyo legado en radio y TV marcó más de seis décadas del humor peruano.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Guillermo Rossini fallece a los 93: ícono del humor peruano deja un legado eterno
    Guillermo Rossini fallece a los 93: ícono radial y televisivo del país. | Composición Wapa
    Guillermo Rossini fallece a los 93: ícono del humor peruano deja un legado eterno

    Guillermo Rossini, figura emblemática del humor y la imitación en el Perú, falleció a los 93 años, noticia confirmada por su hijo Coco Rossini a través de redes sociales. Su partida, ocurrida poco después de su cumpleaños, marca el final de una de las trayectorias más influyentes de la radio y la televisión nacional.

    Recordado por su ingenio y su presencia en espacios como “Los Chistosos” y “Risas y salsa”, el querido comediante deja un legado que marcó a varias generaciones.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Guillermo Rossini se retira de la radio

    Hijo de Guillermo Rossini confirmó la partida de su papá

    El Perú se despide hoy de uno de los artistas más importantes de la comicidad nacional. Guillermo Rossini, figura esencial de la radio y la televisión, murió a los 93 años. Su hijo anunció la noticia en Instagram con un mensaje emotivo.

    wapa.pe

    Mi ángel, ahora vuela muy alto. Te recordaremos con amor... Y la risa llegó al cielo. Te amo, papi”. De inmediato, artistas y público expresaron su pesar, resaltando a Rossini como un referente del humor y una voz inigualable en los medios.

    Asimismo, Coco Rossini publicó en su cuenta imágenes del último cumpleaños de su padre, donde el comediante aparece sonriente junto a él y su mascota.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Falleció Camucha Negrete a los 80 años

    Rossini enfrentó problemas de salud en sus últimos años

    El recordado comediante peruano afrontó en sus últimos años una afección cardíaca que requirió atención constante en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud. En 2019 fue sometido a una angioplastía periférica, un procedimiento por cateterismo en el que se colocó un stent para mejorar la circulación en una de sus piernas.

    Desde entonces asistía con frecuencia a terapias de rehabilitación cardiaca, acompañadas de orientación nutricional y rutinas para fortalecer su movilidad. Estos cuidados marcaron su etapa final, en la que Rossini, retirado desde 2021, expresaba gratitud por el cariño del público y la satisfacción de haber cumplido sus metas.

    Los primeros pasos de su trayectoria artística

    Nacido en Lima el 3 de septiembre de 1932, Guillermo Rossini González mostró desde niño interés por las artes escénicas, aunque en su juventud tomó rumbos profesionales distintos. Tras culminar sus estudios, trabajó como visitador médico y más adelante se desempeñó como jefe de Relaciones Públicas en un laboratorio farmacéutico.

    Pese a ello, su verdadera vocación lo condujo finalmente al mundo del espectáculo, primero en los escenarios y luego en la radio y la televisión. Su carrera artística despegó en los años 60 gracias a Augusto Ferrando, quien lo invitó a un concurso televisivo que ganó entre numerosos participantes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Guillermo Rossini fallece a los 93: ícono del humor peruano deja un legado eterno
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Hermana de Paco Bazán deja clara su postura sobre Susana Alvarado: "No la quiere"

    Pamela López confiesa si fue 'amante' de Christian Cueva cuando tenía una relación con Ingrid Amoroto

    Katty García sorprende al revelar cómo se gana la vida en EE. UU. y muestra cómo es su lugar de trabajo

    Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

    Maju Mantilla reaparece tras las disculpas de Gustavo Salcedo y comparte emotivo mensaje: "Una bendición"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 95.00
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;