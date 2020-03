Aislinn Derbez: Su radical transformación tras sentirse "fea" y sufrir bullying

Aislinn Derbez es la hija del famoso comediante Eugenio Derbez y se ha convertido en una de las mujeres más queridas por su talento en la actuación.A su vez, la actriz deslumbra por su belleza e imponente mirada.

Sin embargo, la joven no siempre se sintió segura de sí misma y ha tenido un radical cambio durante los últimos años en su figura, resaltando más su belleza natural.

¿Por qué Aislinn Derbez se sentía fea?

La mexicana durante su adolescencia tuvo que afrontar insultos y tratar de mantenerse en el anonimato tras los comentarios que recibía de sus compañeros en su colegio por su apariencia física.

“En lugar de defenderme me hacía chiquita, además nunca fui de las más agraciadas, pasaba muy desapercibida, nunca le gusté a los niños. Me decían que me parecía El Lonje Moco. Era diario enfrentarme a eso y, en verdad, era fuerte”, informó la revista Zeleb.

La adolescencia estuvo muy fuerte, muy fuerte. La verdad es que no me ayudaban muchas cosas, entre ellas tener un papá tan famoso porque sufría mucho Bullying en la escuela. Era la época donde él (Eugenio Derbez) hacía todos sus personajes y (mis compañeros de clase) se la pasaban haciendo alusión a sus personajes".

Mira cómo lucía antes Aislinn Derbez

La artista por medio de imágenes que ha compartido en su plataforma digital, hizo evidente algunos cambios en su rostro que podrían haber sido a causa de una cirugía estética como muchos medios mexicanos han comentado en diferentes ocasiones.

Pues, en esta fotografía de su infancia, la famosa aparece junto a su padre con un rostro angelical, pero unas orejas más grandes y su nariz distinta a como luce en la actualidad.

¿Cómo luce Aislinn Derbez en la actualidad?

La artista ahora es una modelo reconocida en su país, siendo portada de diferentes revistas. Además, tiene su propia marca de vestimenta y es una de las actrices más solicitadas.

Hija de Aislinn Derbez

La pequeña Kailani tiene cinco años y tiene un gran parecido físico con su mamá, siendo calificadas como idénticas por parte de sus seguidores que las observan iguales con la diferencia del color de su cabello.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron

Los jóvenes anunciaron a través de sus cuentas personales su distanciamiento como pareja, aunque mantendrán una relación como padres donde ambos intentarán resolver sus asuntos personales en privado por el bien de su menor.

¿Quién es la mamá de Aislinn Derbez?

La mujer que siempre está pendiente de la actriz es Gabriela Michel, una intérprete de doblaje que se caso con Eugenio Derbez y solo duró su romance menos de un año entre 1986 y 1987.