Christian Cueva y Pamela Franco reaparecen más unidos que nunca en redes, mientras el hermano del futbolista lanza un sorpresivo mensaje que generó especulaciones.

La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco sigue siendo tema de conversación, especialmente después de que el jugador del Emelec presentara oficialmente a la cantante de cumbia ante las esposas de sus compañeros de equipo en Ecuador. Sin embargo, quien acaparó la atención en redes fue el hermano mayor del popular ‘Aladino’, al compartir un mensaje que muchos interpretaron como indirecta.

El mensaje que lanzó Jorge Luis Cueva en Instagram

A través de sus historias de Instagram, Jorge Luis Cueva sorprendió con un texto reflexivo que no pasó desapercibido para sus seguidores. El hermano del futbolista dejó en claro que los buenos momentos no son fruto del azar, sino de la fe y la paciencia.

“A veces creemos que lo bueno que nos sucede es cuestión de suerte o simple casualidad. Pero en realidad, muchas de esas bendiciones son la respuesta a lo que un día pedimos en silencio, con fe y con paciencia. Dios escucha, incluso lo que nunca dijimos en voz alta”, escribió.

Pamela Franco y Christian Cueva se muestran más unidos que nunca

En paralelo, Pamela Franco aprovechó sus redes sociales para desmentir cualquier rumor de distanciamiento. La exintegrante de Puro Sentimiento compartió tiernas imágenes junto a Cueva, donde se le ve luciendo incluso la camiseta del Emelec.

“Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos, nuestros momentos son únicos. Te amo mi vida, que nadie apague tu luz. Te amo. Hasta el fin del mundo”, expresó la cantante, acompañando el mensaje con fotografías de ambos sonrientes.

El mediocampista del Emelec no se quedó atrás y contestó a la publicación con la misma intensidad emocional, reafirmando su amor hacia la artista.