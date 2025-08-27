Ethel Pozo no estuvo presente en 'América Hoy', generando rumores sobre su posible salida del programa. Janet Barboza aclaró los motivos de su ausencia.

Janet Barboza habla de continuidad de Ethel Pozo en 'América Hoy' | Composición: Wapa Captura de pantalla - América Hoy

Ethel Pozo brilló por su ausencia en la más reciente emisión de 'América Hoy'. Su inesperada falta desató preguntas sobre un posible distanciamiento del magazine. Para despejar dudas, Janet Barboza tomó la palabra y reveló la verdadera razón que mantuvo a la conductora alejada del programa.

Janet Barboza aclara la ausencia de Ethel Pozo en ‘América Hoy’ y descarta rumores de renuncia

La emisión del 27 de agosto de ‘América Hoy’ generó gran expectativa entre los televidentes tras el regreso del magazine a la pantalla chica. Sin embargo, la ausencia de Ethel Pozo no pasó desapercibida y rápidamente encendió la especulación en redes sociales sobre una posible salida definitiva del programa.

Desde las 9:30 a.m., el set recibió a Janet Barboza, Valeria Piazza, Edson Dávila y a invitados como Rafael Cardozo y Leysi Suárez, pero la hija de Gisela Valcárcel brilló por su ausencia. Ante la ola de rumores, la popular ‘Rulitos’ decidió poner fin a las dudas y explicar lo ocurrido.

De acuerdo con su testimonio, Ethel no estuvo presente en el programa porque viajó a España para acompañar a su hija mayor, quien iniciará estudios universitarios en ese país. Janet precisó que este viaje estaba programado con anticipación y no tenía relación con los recientes escándalos que rodean a la familia Valcárcel.

"Ayer fue tendencia al igual que todos nosotros a través de Twitter: ¿Dónde está Ethel?, ¿se fugó?, ¿dejó a su madre sola?, ¿abandonó el barco? Dios mío, se especulan tantas cosas, pero la verdad es la siguiente", indicó antes de presentar el informe que confirmaba la ausencia pactada de su compañera.

Con ello, Barboza dejó claro que Ethel Pozo no abandonó el programa y que, tras sus breves vacaciones familiares, retomará su rol en la conducción de ‘América Hoy’.

Ethel Pozo se emociona al despedir a su hija mayor rumbo a España

Un momento familiar muy especial vive Ethel Pozo, quien compartió con sus seguidores la emotiva partida de su hija mayor hacia España. La joven se mudará para iniciar una nueva etapa académica en el extranjero, y la conductora no dudó en acompañarla junto a toda su familia en este importante viaje.

"Pasaron casi 9 meses volando. Hoy partimos hacia un nuevo comienzo, un nuevo hogar para mi Dome y aunque tratamos de sonreír estamos muy muy nerviosas porque todo cambió y reto implica miedo, pero vamos con Dios siempre", escribió la esposa de Julián Alexander.