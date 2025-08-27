Sin Ethel y con set vacío: estos fueron los primeros segundos del retorno de ‘América hoy’ , aunque se anunció su salida del aireÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El magazine matutino volvió al aire el miércoles 27 de agosto pese al anuncio previo de Gisela Valcárcel sobre su cancelación. La transmisión dejó varias postales llamativas y un arranque que no pasó desapercibido.
Un inicio inusual que sorprendió a la audiencia
La emisión comenzó con un detalle que no pasó inadvertido: el set se mostró vacío durante algunos segundos. Poco después, apareció Janet Barboza para dar la bienvenida a los televidentes. A los pocos instantes se sumaron Edson Dávila y Valeria Piazza, mientras que Ethel Pozo estuvo ausente debido a su viaje a España.
“Muy buenos días a todos. Empezó América Hoy, el magazine líder de las mañanas”, saludó la popular ‘Rulitos’, marcando oficialmente el retorno del espacio producido por GV Producciones.
En medio de la expectativa, Janet Barboza aprovechó para recalcar que la sintonía del programa se mantiene firme pese a la controversia generada por Gisela Valcárcel y América Televisión.
“Somos un programa absolutamente exitoso gracias a un canal exitoso que hace posible que prácticamente lidere toda la parrilla nacional”, afirmó con seguridad la conductora, buscando transmitir tranquilidad a los seguidores.
Contexto de la polémica
El regreso de América Hoy se produjo después de que el martes 26 de agosto Gisela Valcárcel anunciara en vivo que el programa no continuaría al aire, argumentando que América Televisión le había impedido ingresar a las instalaciones de Santa Beatriz. Pese a ello, la emisión del miércoles confirmó que la producción continúa en su horario habitual.