Tras la polémica con Gisela Valcárcel , ‘América Hoy’ volvió a América TV con un arranque inesperado y declaraciones que dejaron claro su futuro.

Tras revelarse que regresarán al aire, así se vio los primeros segundos de América hoy. | Composición Wapa.

El magazine matutino volvió al aire el miércoles 27 de agosto pese al anuncio previo de Gisela Valcárcel sobre su cancelación. La transmisión dejó varias postales llamativas y un arranque que no pasó desapercibido.

Un inicio inusual que sorprendió a la audiencia

La emisión comenzó con un detalle que no pasó inadvertido: el set se mostró vacío durante algunos segundos. Poco después, apareció Janet Barboza para dar la bienvenida a los televidentes. A los pocos instantes se sumaron Edson Dávila y Valeria Piazza, mientras que Ethel Pozo estuvo ausente debido a su viaje a España.

“Muy buenos días a todos. Empezó América Hoy, el magazine líder de las mañanas”, saludó la popular ‘Rulitos’, marcando oficialmente el retorno del espacio producido por GV Producciones.

En medio de la expectativa, Janet Barboza aprovechó para recalcar que la sintonía del programa se mantiene firme pese a la controversia generada por Gisela Valcárcel y América Televisión.

“Somos un programa absolutamente exitoso gracias a un canal exitoso que hace posible que prácticamente lidere toda la parrilla nacional”, afirmó con seguridad la conductora, buscando transmitir tranquilidad a los seguidores.

Contexto de la polémica