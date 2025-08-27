Wapa.pe
Jazmín Pinedo adelanta su ingreso tras anuncio de Gisela Varcárcel y cierre del programa 'América Hoy'

Valeria Piazza reveló que ‘América hoy’ continuará en América TV, pese a problemas con Gisela Valcárcel: “Entre la espalda y la pared”

Valeria Piazza se mostró un manojo de nervios al contar sobre el caos que se generó ayer y que hizo que saliera del aire 'América hoy'.

    Valeria Piazza reveló que ‘América hoy’ continuará en América TV, pese a problemas con Gisela Valcárcel: “Entre la espalda y la pared”
    La presentadora se mostró bastante nerviosa mientras hablaba.
    Valeria Piazza reveló que ‘América hoy’ continuará en América TV, pese a problemas con Gisela Valcárcel: “Entre la espalda y la pared”

    ¡Nerviosa! La ex reina de belleza Valeria Piazza apareció en el programa de ‘América Espectáculos’ para reemplazar a Rebeca Escribens y aprovechó el espacio para confirmar que ‘América hoy’ continuará transmitiéndose bajo la señal de América Televisión. Además, la modelo reveló tener sentimientos encontrados por la situación que se dio porque el canal le dio sus primeras oportunidades, pero Gisela Valcárcel fue quien apostó por ella para convertirse en presentadora de uno de sus programas.

    NO TE PIERDAS: Magaly Medina expone a Gisela y muestra imágenes ingresando a América Tv: "Nos engañó a todos"

    Valeria Piazza reveló que ‘América hoy’ continuará en América TV, pese a problemas con Gisela Valcárcel: “Entre la espalda y la pared”
    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

