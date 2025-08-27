Valeria Piazza reveló que ‘América hoy’ continuará en América TV, pese a problemas con Gisela Valcárcel: “Entre la espalda y la pared”

¡Nerviosa! La ex reina de belleza Valeria Piazza apareció en el programa de ‘América Espectáculos’ para reemplazar a Rebeca Escribens y aprovechó el espacio para confirmar que ‘América hoy’ continuará transmitiéndose bajo la señal de América Televisión. Además, la modelo reveló tener sentimientos encontrados por la situación que se dio porque el canal le dio sus primeras oportunidades, pero Gisela Valcárcel fue quien apostó por ella para convertirse en presentadora de uno de sus programas.