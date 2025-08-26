Valeria Piazza sorprende a sus compañeros de ‘América Hoy’ al revelar que gasta 30 soles en su desayuno, generando risas y comparaciones en el camerino del canal.

Valeria Piazza volvió a generar comentarios tras revelar cuánto gasta en su desayuno, sorprendiendo a sus compañeros de ‘América Hoy’. La conductora compartió detalles de su rutina alimenticia en un detrás de cámaras que rápidamente llamó la atención. La cifra que mencionó desató risas, bromas y comparaciones con los precios de la cafetería del canal.

Valeria Piazza deja en shock a Giselo y Janet Barboza al revelar que su desayuno costó 30 soles

La conductora de televisión Valeria Piazza sorprendió a sus compañeros de ‘América Hoy’ tras confesar cuánto invierte en su desayuno saludable. Todo ocurrió en el camerino del canal, donde Janet Barboza compartió un detrás de cámaras en el que quedó al descubierto la rutina alimenticia de la ex Miss Perú.

“Overnight oat es la avena que hacen la noche anterior, la pones en la refri y al día siguiente la sirves fría”, explicó Piazza al detallar de qué trataba el plato que llevaba consigo. Sin embargo, sus compañeros no dudaron en reaccionar con humor. Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, bromeó: “Yo me como eso y me da un cólico, pero ni el mostrito me da”.

En medio de la conversación, Janet no pudo ocultar su asombro y lanzó una reflexión: “¿Te imaginas todo lo que gasta Valeria en desayunos todas las mañanas?”. Fue entonces cuando Valeria reveló el precio de su alimento: “30 soles”. La cifra dejó en shock a sus colegas.

“¿30 soles? ¿30 soles este potecito?”, exclamó la popular ‘Rulitos’, recordando que “el vaso de quinua está 5 soles”. A su vez, Giselo agregó con picardía: “Acá el chico de la cafetería te da un sándwich de pollo con café, 10 soles”. Frente a esto, Piazza se mostró incrédula y respondió: “¿De verdad?”, admitiendo que desconocía el precio de los desayunos que ofrece la cafetería del canal.

Valeria Piazza niega su salida de ‘América Hoy’

Valeria Piazza se pronunció sobre su papel en ‘América Hoy’ y despejó las dudas generadas en redes sociales respecto a una supuesta salida del programa. La ex Miss Perú destacó que su paso por el magacín matutino le ha permitido desarrollarse en lo personal y profesional, reafirmando su compromiso con el espacio televisivo.

“En este tiempo en América Hoy siento que he aprendido muchísimo bajo la dirección de Armando (Tafur), he podido crecer como conductora y hoy el público me conoce más”, expresó la conductora, feliz por la evolución que ha tenido frente a las cámaras.