Christian Cueva y Pamela Franco habrían puesto fin a su relación tras acercamiento con Pamela López, según Norka Ascue
Christian Cueva se mantiene en el ojo del huracán tras darse a conocer su conciliación con su aún esposa, Pamela López. No obstante, no todo sería tranquilidad en la vida del popular ‘Aladino’. La presentadora Norka Ascue sorprendió al revelar que el futbolista habría decidido terminar su relación con Pamela Franco, dejando en evidencia que los cambios en su vida sentimental continúan generando rumores y gran expectativa entre sus seguidores.
¿Qué indicios dio Norka Ascue sobre el fin de su relación?
En una reciente entrevista, Ascue sorprendió al declarar que el jugador del Emelec y la cumbiambera habrían terminado su relación. Según la presentadora, la señal más evidente sería el reciente estreno musical de la exintegrante de Puro Sentimiento, quien lanzó una canción de desamor que, según la conductora, suele ser la manera en que anuncia el fin de sus romances.
“Si mal no recuerdo, cuando las cosas estaban en la cuerda floja con Christian Domínguez, ella sacó una canción de desamor y justo coincide con que ahora ha lanzado una canción igual (‘Frente a frente’); qué raro, ¿no? A mí me suena como que algo ha pasado”, dijo para Trome.
Asimismo, comentó que la separación podría haberse dado tras acusaciones de que Cueva habría asistido a una fiesta de 18 horas en Guayaquil, Ecuador.
Pamela Franco genera polémica con emotivo post a Cueva
Como es sabido, varios seguidores especularon que la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva estaba en crisis; sin embargo, el futbolista disipó los rumores expresándole su cariño públicamente. "Te amo mi amor, hermosa canción", comentó, lo que dejó a todos sorprendidos. Ahora, la artista de cumbia vuelve a llamar la atención con un emotivo mensaje.
Todo indica que Pamela Franco busca mantenerse fuerte y enfocada en su carrera musical pese a los rumores mediáticos. Aun así, su publicación no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones, pues varios usuarios la asociaron con los supuestos problemas que estaría atravesando con Christian Cueva.