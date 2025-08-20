Pamela López genera controversia al mostrar un voucher que revela gastos de sus hijos, argumentando que el depósito de S/12 mil de Christian Cueva es insuficiente.

Pamela López volvió a encender la polémica contra Christian Cueva al mostrar un voucher con los gastos de sus hijos durante un solo fin de semana. La trujillana aseguró que el depósito de S/12 mil realizado por el futbolista no alcanza para cubrir todas las necesidades de los menores.

Pamela López muestra pruebas de gastos y responde a Christian Cueva

Pamela López volvió a encender la polémica contra Christian Cueva. Esta vez, la trujillana decidió exponer un voucher con los gastos de sus hijos durante un fin de semana, lo que, según ella, demostraría que los S/12 mil depositados por el futbolista no serían suficientes para cubrir todas las necesidades de los menores.

El enfrentamiento entre la influencer y el popular ‘Aladino’ no da tregua. En una transmisión en vivo, Pamela se mostró indignada luego de recibir una carta notarial de parte del jugador de Emelec, quien le exigía retractarse por acusarlo de intentar comunicarse con Paul Michael a través de un tercero, identificado como ‘Mariño’.

Lejos de hacerlo, Pamela respondió con ironía: "¡Oh, sorpresa! Llegó Navidad, se acerca el Día del Niño. Hoy depositaron la pensión de mis hijos: los 12 mil soles. Sí, hoy. Hoy había plata".

Sin embargo, aseguró que la cifra no cubre los gastos reales. Tal como declaró al programa América Hoy: "Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan. Esos 12 mil cubría todo, absolutamente todo para mis hijos. Es el primer abono que recibo, un año manteniendo a mis hijos sola".

Para sustentar sus palabras, la pareja de Paul Michael compartió un voucher de más de S/800 en actividades recreativas de un solo fin de semana. Además, explicó cómo distribuyó el dinero recibido: S/8 mil destinados al colegio y apenas S/4 mil restantes para alimentos, recreación, mantenimiento del departamento y otros gastos, los cuales calificó como “insuficientes”.

Incluso añadió en redes sociales: "Eso me acabo de gastar en sus juguetes en el Día del Niño, además de sacarlos a comer, a los juegos y comprarles ropa. Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan".

Pamela López responde a críticas y habla del distanciamiento de sus hijas con Christian Cueva

Pamela López volvió a pronunciarse sobre su situación familiar con Christian Cueva. En medio de las críticas que la señalan de impedir el vínculo entre el futbolista y sus hijas, la trujillana utilizó una transmisión en vivo para rechazar esas versiones y asegurar que la decisión de no ver al jugador fue tomada por las menores.

“Ellos no quieren ver a su papá, por lo menos la mayor, y nadie les ha metido veneno. Tiene que demostrar que yo no dejé bajar a mi hija. Soy capaz de llamar a mi hija en este momento y que ella misma lo diga”, expresó con firmeza.

La animadora de shows musicales reveló que la hija mayor es la más renuente a conversar con el actual jugador de Emelec. Incluso, recordó un episodio en el que, entre lágrimas, intentó convencerla para que respondiera una llamada de Cueva, pero no tuvo éxito.

“Todo lo contrario a lo que dicen. Llegué incluso a llorarle, a pedirle que, por el amor que me tiene, le contestara a su papá cuando la llamó… pero ella me dijo que no”, confesó con la voz entrecortada.