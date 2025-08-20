Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Pamela López sorprende con pruebas al revelar gastos de sus hijos del fin de semana tras recibir 12 mil soles de Cueva

Pamela López genera controversia al mostrar un voucher que revela gastos de sus hijos, argumentando que el depósito de S/12 mil de Christian Cueva es insuficiente.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López sorprende con pruebas al revelar gastos de sus hijos del fin de semana tras recibir 12 mil soles de Cueva
    Pamela López expone a Christian Cueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Pamela López sorprende con pruebas al revelar gastos de sus hijos del fin de semana tras recibir 12 mil soles de Cueva

    Pamela López volvió a encender la polémica contra Christian Cueva al mostrar un voucher con los gastos de sus hijos durante un solo fin de semana. La trujillana aseguró que el depósito de S/12 mil realizado por el futbolista no alcanza para cubrir todas las necesidades de los menores.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”

    Pamela López muestra pruebas de gastos y responde a Christian Cueva

    Pamela López volvió a encender la polémica contra Christian Cueva. Esta vez, la trujillana decidió exponer un voucher con los gastos de sus hijos durante un fin de semana, lo que, según ella, demostraría que los S/12 mil depositados por el futbolista no serían suficientes para cubrir todas las necesidades de los menores.

    El enfrentamiento entre la influencer y el popular ‘Aladino’ no da tregua. En una transmisión en vivo, Pamela se mostró indignada luego de recibir una carta notarial de parte del jugador de Emelec, quien le exigía retractarse por acusarlo de intentar comunicarse con Paul Michael a través de un tercero, identificado como ‘Mariño’.

    Lejos de hacerlo, Pamela respondió con ironía: "¡Oh, sorpresa! Llegó Navidad, se acerca el Día del Niño. Hoy depositaron la pensión de mis hijos: los 12 mil soles. Sí, hoy. Hoy había plata".

    Sin embargo, aseguró que la cifra no cubre los gastos reales. Tal como declaró al programa América Hoy: "Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan. Esos 12 mil cubría todo, absolutamente todo para mis hijos. Es el primer abono que recibo, un año manteniendo a mis hijos sola".

    Para sustentar sus palabras, la pareja de Paul Michael compartió un voucher de más de S/800 en actividades recreativas de un solo fin de semana. Además, explicó cómo distribuyó el dinero recibido: S/8 mil destinados al colegio y apenas S/4 mil restantes para alimentos, recreación, mantenimiento del departamento y otros gastos, los cuales calificó como “insuficientes”.

    Incluso añadió en redes sociales: "Eso me acabo de gastar en sus juguetes en el Día del Niño, además de sacarlos a comer, a los juegos y comprarles ropa. Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan".

    wapa.pe

    TE INTERESA: Mansión de Jefferson Farfán podría ser EMBARGADA de no cumplir con pago de $47.750 a Melissa Klug: "Es un dinero que se acordó"

    Pamela López responde a críticas y habla del distanciamiento de sus hijas con Christian Cueva

    Pamela López volvió a pronunciarse sobre su situación familiar con Christian Cueva. En medio de las críticas que la señalan de impedir el vínculo entre el futbolista y sus hijas, la trujillana utilizó una transmisión en vivo para rechazar esas versiones y asegurar que la decisión de no ver al jugador fue tomada por las menores.

    “Ellos no quieren ver a su papá, por lo menos la mayor, y nadie les ha metido veneno. Tiene que demostrar que yo no dejé bajar a mi hija. Soy capaz de llamar a mi hija en este momento y que ella misma lo diga”, expresó con firmeza.

    La animadora de shows musicales reveló que la hija mayor es la más renuente a conversar con el actual jugador de Emelec. Incluso, recordó un episodio en el que, entre lágrimas, intentó convencerla para que respondiera una llamada de Cueva, pero no tuvo éxito.

    “Todo lo contrario a lo que dicen. Llegué incluso a llorarle, a pedirle que, por el amor que me tiene, le contestara a su papá cuando la llamó… pero ella me dijo que no”, confesó con la voz entrecortada.

    Con este testimonio, Pamela López remarcó que no interfiere en la relación de sus hijas con su padre, sino que es el resentimiento de las menores lo que marca la distancia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López sorprende con pruebas al revelar gastos de sus hijos del fin de semana tras recibir 12 mil soles de Cueva
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Elías Montalvo rompe su silencio y responde si tuvo algo con Paul Michael: "Le causó inseguridades"

    ¿Cuánto pasa Youna de pensión a su hija? Samahara Lobatón revela el monto y se burla: "Todos los meses tiene problemas"

    Mary Moncada reaparece y manda ADVERTENCIA a Karla Tarazona por Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

    Antonela Roccuzzo no aguntó y hace escena de celos a Lionel Messi por gesto con otra mujer

    ¿Qué pasó con Mario León? El popular 'Armandito' de Mil Oficios que alcanzó el éxito pero desapareció de la TV

    Lo más vistos en Farándula

    Mansión de Jefferson Farfán podría ser EMBARGADA de no cumplir con pago de $47.750 a Melissa Klug: "Es un dinero que se acordó"

    Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”

    Filtran que Christian Cueva estaría conviviendo con persona que no es Pamela Franco en Ecuador

    La transformación de Eyal Berkover: De su éxito en realities a ser expulsado de Perú y ahora ser imagen de este Gobierno

    Jota Benz hace INESPERADO 'anuncio' de 'embarazo' tras regresar de vacaciones con Angie Arizaga: "Haber regresado con sorpresa"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;