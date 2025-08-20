Mansión de Jefferson Farfán podría ser EMBARGADA de no cumplir con pago de $47.750 a Melissa Klug: "Es un dinero que se acordó"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La batalla legal entre Melissa Klug y Jefferson Farfán parece no tener fin. En esta ocasión, la empresaria consiguió que el Poder Judicial emitiera una resolución a su favor, la cual obliga al exfutbolista a cancelar 47.750 dólares como parte de un acuerdo firmado tras el fin de su relación en 2016.
VER MÁS: Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”
Melissa Klug logra que el Poder Judicial ordene pago pendiente a Jefferson Farfán
De acuerdo con el documento judicial, la suma corresponde a un saldo de los 500 mil dólares que Farfán se comprometió a entregar a la madre de sus hijos dentro de un convenio de confidencialidad. No obstante, hasta el momento, el pago no se habría cumplido en su totalidad.
Frente a este incumplimiento, Melissa Klug presentó un pedido de embargo contra una de las propiedades de la exfigura deportiva, con el objetivo de asegurar que el monto pendiente sea abonado.
En conversación con el programa ‘Ponte en la cola’, la empresaria explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y recordó que el acuerdo se firmó hace casi una década.
"Pedimos el embargo de una propiedad porque es un dinero que se acordó en 2016 y no se ha cumplido. Han pasado 9 años. Sabemos cómo funciona el Poder Judicial y por eso se tomó esa medida", declaró.
TE INTERESA: Samahara Lobatón tilda de 'Hitler' a Melissa Klug y revela sus fuertes agresiones: "Tenía la fuerza de un hombre"
¿Cuál fue la respuesta de la defensa de Jefferson Farfán?
El equipo legal del exfutbolista sostuvo que la suma pendiente no correspondía a una deuda real, sino a un descuento por presuntos objetos que Melissa Klug habría retirado de una vivienda ubicada en La Molina. No obstante, el Poder Judicial desestimó este argumento al considerar que el acuerdo firmado no incluía condiciones ni rebajas sobre el monto total.
Con esta resolución, la balanza se inclina a favor de la empresaria y representa un revés judicial para Farfán, quien podría enfrentar consecuencias en su patrimonio si no cumple con el pago exigido en la sentencia.