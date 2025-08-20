La batalla legal entre Melissa Klug y Farfán avanza. El Poder Judicial ordenó al exfutbolista pagar 47.750 dólares por un acuerdo firmado tras su separación en 2016.

La batalla legal entre Melissa Klug y Jefferson Farfán parece no tener fin. En esta ocasión, la empresaria consiguió que el Poder Judicial emitiera una resolución a su favor, la cual obliga al exfutbolista a cancelar 47.750 dólares como parte de un acuerdo firmado tras el fin de su relación en 2016.

Melissa Klug logra que el Poder Judicial ordene pago pendiente a Jefferson Farfán

De acuerdo con el documento judicial, la suma corresponde a un saldo de los 500 mil dólares que Farfán se comprometió a entregar a la madre de sus hijos dentro de un convenio de confidencialidad. No obstante, hasta el momento, el pago no se habría cumplido en su totalidad.

Frente a este incumplimiento, Melissa Klug presentó un pedido de embargo contra una de las propiedades de la exfigura deportiva, con el objetivo de asegurar que el monto pendiente sea abonado.

En conversación con el programa ‘Ponte en la cola’, la empresaria explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y recordó que el acuerdo se firmó hace casi una década.

"Pedimos el embargo de una propiedad porque es un dinero que se acordó en 2016 y no se ha cumplido. Han pasado 9 años. Sabemos cómo funciona el Poder Judicial y por eso se tomó esa medida", declaró.

¿Cuál fue la respuesta de la defensa de Jefferson Farfán?

El equipo legal del exfutbolista sostuvo que la suma pendiente no correspondía a una deuda real, sino a un descuento por presuntos objetos que Melissa Klug habría retirado de una vivienda ubicada en La Molina. No obstante, el Poder Judicial desestimó este argumento al considerar que el acuerdo firmado no incluía condiciones ni rebajas sobre el monto total.