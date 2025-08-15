El entrenador y amigo de Pamela Franco habló públicamente tras la decisión de la cantante de borrar todas sus fotos con Christian Cueva en redes sociales.

Pamela Franco se encuentra en el centro de la atención mediática tras eliminar todas sus fotos con Christian Cueva en redes sociales, en medio de la polémica por las llamadas del esposo de Pamela López a Paul Michael, su actual pareja, desde Ecuador.

Ante esta situación, el programa Todo se filtra contactó al entrenador personal de la cantante, quien aclaró el estado de la relación en medio del escándalo. ¿Han terminado?

Entrenador de Pamela Franco aclara si terminó con Christian Cueva

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ha generado gran interés tras la supuesta crisis provocada por Pamela López, quien reveló que su esposo se comunicó con Paul Michael desde Ecuador por motivos desconocidos.

Esto dio pie a rumores sobre un posible acercamiento entre López y Cueva, tras lo cual Pamela Franco eliminó cualquier rastro de “Aladino” en sus redes sociales, generando especulaciones sobre su reacción ante la polémica. No obstante, el entrenador de la cantante habló con Todo se filtra y aclaró la verdadera situación de la pareja.

Lejos de confirmar una crisis, el entrenador sorprendió al revelar que la relación entre el futbolista y la cantante se mantiene sólida y que ambos continúan más unidos que nunca, pese a la distancia, explicando cómo se ven gracias a la iniciativa de Pamela Franco.

"Está todo bien de verdad, no creo, te lo aseguro que están bien. Los pequeños tiempos que Pamela tiene se va y se regresa el mismo día. Si tú no estás bien con alguien no irías, no habría esa comunicación", comentó.

Además, el entrenador no dudó en lanzar un comentario hacia Pamela López, sugiriendo que sus acciones buscan aparecer en los medios, a diferencia de Pamela Franco, quien está enfocada en su trabajo.