Susana Alvarado quedó sorprendida al recibir un costoso regalo de un fan durante el show de Año Nuevo de Corazón Serrano. El momento generó revuelo.

¡Gran detalle: Susana Alvarado volvió a acaparar miradas pese a mantenerse alejada de la farándula peruana. Durante un reciente show de Corazón Serrano, la cantante recibió un costoso regalo de parte de un fan, gesto que no pasó desapercibido entre el público ni en redes sociales.

El inesperado momento generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes incluso aprovecharon para enviar mensajes directos a Paco Bazán, desatando comentarios y comparaciones.

Susana Alvarado recibió un regalo de la marca Dior por parte de fan

Durante el reciente concierto de Año Nuevo de Corazón Serrano, se produjo una escena que sorprendió al público cuando uno de los asistentes se acercó al escenario para entregarle un pequeño obsequio a Susana Alvarado. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el regalo pertenecía a la exclusiva marca Dior.

La intérprete de cumbia no dudó en inclinarse para recibir el presente y agradecer el gesto con una leve inclinación de cabeza, ya que en ese momento se encontraba interpretando el tema Lo Siento. Posteriormente, usuarios en redes sociales destacaron el lujoso detalle y no dudaron en enviar mensajes dirigidos a Paco Bazán.

"Eso Suuu, te quieren hasta con marido incluido", "Y el Bazán solo un ramo de flores", "Ni el Bazán le hace esos regalos", "Bazán, ponte pilas", "Para que lo disfrutes con Bazán", "Hermoso gesto un caballero, lindo", "Unos verdaderos fans", fueron algunos comentarios.

Hace algunos meses, Paco Bazán y Susana Alvarado sorprendieron al compartir aspectos íntimos de su relación mediante un trend viral de TikTok. De manera directa y sin reservas, ambos se animaron a responder preguntas personales, lo que generó gran impacto entre sus seguidores por la espontaneidad con la que hablaron de temas poco habituales en el ambiente artístico.