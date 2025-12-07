Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Susana Alvarado celebra su cumpleaños junto a Paco Bazán, y él la sorprende con detalle inolvidable

La cantante celebra su cumpleaños junto a Paco Bazán, quien la sorprende con un romántico detalle en medio de la crisis por incumplimiento de la pensión de su hija.

    Susana Alvarado, vocalista de la agrupación ‘Corazón Serrano’, celebra hoy domingo 7 de diciembre su cumpleaños número 28 junto a su pareja, el conductor Paco Bazán, quien atraviesa un conflicto legal por la demanda de incumplimiento de pensión de alimentos presentada por Melissa Linares, madre de su última hija.

    A pesar de esta situación, la cantante disfrutó su día sin que nada lo opacara, ya que Bazán la sorprendió con un romántico detalle, reafirmando que su relación se mantiene más fuerte que nunca.

    Susana Alvarado celebra su cumpleaños junto a Paco Bazán

    Mostrándose más unidos y enamorados que nunca, Susana Alvarado y Paco Bazán celebraron el cumpleaños el uno del otro, como lo hizo la cantante con el conductor en octubre de este año. Esta vez, los papeles se invierten. A través de su cuenta de Instagram, Susana compartió una serie de postales con la breve descripción: "Desayuno cumpleañero"

    En las imágenes se la ve en la cama, donde Paco la sorprende con un ramo de flores y rosas, y luego llevándole un desayuno para dos. Con estas fotos, la pareja, que ha estado en el ojo mediático en los últimos meses, demuestra que su relación sigue más fuerte y unida que nunca.

    Paco Bazán dedica palabras a Susana Alvarado por su cumpleaños

    Al conductor deportivo también se le mencionó a través de sus redes sociales, donde su pareja, Susana Alvarado, le dedicó emotivas palabras. A través de su Instagram, compartió unas imágenes en las que aparece abrazando a la cantante mientras le daba un beso en la frente.

    Esa foto fue acompañada por un mensaje directo: "Feliz Vida". Posteriormente, compartió otra imagen donde etiquetó a Susana y puso como descripción: "Vida", acompañado de un emoji de corazón blanco.

