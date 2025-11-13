Wapa.pe
Paco Bazán EXPLICÓ el motivo del retraso en el pago de la pensión de su hija: "Tuve un desorden contable"

Paco Bazán se defendió de Melissa Linares, madre de su tercera hija, y reveló por qué se atrasó con la pensión de alimentos. “A la fecha no hay una deuda”, aseguró el exarquero.

    Paco Bazán volvió a aparecer frente a cámaras luego de quedar envuelto en una controversia por el supuesto retraso en el pago de la pensión de alimentos de su hija menor. La acusación fue hecha por Melissa Linares, madre de la niña, quien afirmó que el exarquero no estaría cumpliendo puntualmente con lo acordado.

    En Magaly TV La Firme, el conductor se defendió acompañado de su abogada y aseguró que su situación económica ya estaba regularizada. Con firmeza, repitió que no existe ningún pago pendiente y que las conversaciones que se viralizaron fueron sacadas de contexto.

    Paco Bazán cuenta su versión sobre denuncia en su otra

    Bazán inició su descargo indicando que el tema se ha exagerado en redes sociales. Según él, la polémica se originó tras filtrarse una conversación privada en la que solicitaba un breve plazo para cumplir con el monto correspondiente.

    “A la fecha no hay una deuda”, afirmó, explicando que el pedido de postergación fue únicamente por “dos días” mientras recibía ingresos de eventos recientes.

    “Yo me comuniqué con la madre de mi hija para solicitarle que me diera dos días de amplitud (…) Esto se ha sacado de contexto de una conversación privada que fue grabada”, añadió.

    El exfutbolista descartó que la situación tenga relación con su entorno laboral y se mostró incómodo por el impacto mediático generado.

    Bazán admite desorden financiero: “El error es mío”

    El conductor también quiso aclarar que el problema no involucraba a las empresas para las que trabaja. De manera directa, asumió responsabilidad por sus retrasos administrativos: “No es que el canal no pague, el canal paga puntual. Lo que ha pasado es que yo he tenido un desorden contable (…) El error es mío y lo asumo como tal”.

    Bazán explicó que no pudo presentar facturas a tiempo, lo que retrasó sus pagos y afectó temporalmente su liquidez. Aun así, insistió en que su hija es su principal prioridad y que el inconveniente se resolvió rápidamente.

    “El único responsable de no generar estos ingresos soy yo (…) mi hija era la prioridad en cuanto a su parte económica”, aseguró.

    ¿Cómo justificó el retraso en la pensión?

    Desde el lado de Melissa Linares, la madre de la menor señaló que los argumentos de Bazán se centraron en supuestos atrasos de sus propios empleadores. Según su testimonio, él le comentó que tanto el canal como la radio donde trabaja no le habrían pagado en varios meses.

    “Los lugares donde estoy no me han pagado, el canal desde julio y la radio desde setiembre (…) ahorita estoy, literal, en 300 soles en una cuenta y 200 en la otra”, habría sido la explicación que recibió.

    La madre subrayó que, más allá de los motivos, la pensión es esencial para el bienestar de la menor y que no planea dar mayores declaraciones sobre la situación económica del conductor. “Él dice que tiene problemas económicos, pero eso mejor pregúntenle a él porque yo no soy la persona pública”, finalizó.

