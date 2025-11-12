Leslie Echevarría confirma el fin de su relación con Mark Vito y él responde con ironía: “Qué showcera eres. Desbloquéame”.

La historia de amor entre Mark Vito y Leslie Echevarría llegó a su fin. La joven influencer sorprendió a sus seguidores al comunicar a través de Instagram que había decidido terminar su relación con el expareja de Keiko Fujimori. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el anuncio, sino que lo eliminó pocas horas después, desatando una ola de especulaciones sobre lo que realmente ocurrió entre ambos.

“Quiero anunciar que lamentablemente he decidido terminar mi relación con Mark. Le agradezco por el tiempo compartido y las vivencias lindas que tuvimos”, escribió Leslie en su publicación.

Aunque el mensaje transmitía calma y madurez, el gesto de eliminarlo avivó los rumores de una posible pelea o desacuerdo detrás de cámaras.

Mark Vito rompe el silencio y lanza indirecta

Poco después del comunicado, Mark Vito no se quedó callado. Desde sus historias de Instagram publicó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia su expareja, dejando ver su incomodidad ante la exposición mediática.

“Qué showcera eres. Ni te conocía en esa época. No puedes ser tan tóxica. Desbloquéame. No tengo dónde dormir”, escribió con emojis de risa.

El tono sarcástico del mensaje generó debate entre los usuarios. Algunos lo tomaron con humor, mientras otros criticaron su reacción, considerándola innecesaria ante una ruptura que parecía amistosa.

Mark aclara lo dicho por Susy Díaz

En medio del alboroto, Mark Vito también aprovechó para aclarar un detalle que lo volvió tendencia: las declaraciones de Susy Díaz en El valor de la verdad, donde afirmó haberlo visto sin ropa durante una grabación.

“Eso fue antes de empezar con ella. No tiene nada que ver con mi relación actual”, explicó el influencer, descartando que ese episodio tuviera relación con su romance con Leslie.

Sus palabras buscaron cerrar las especulaciones que lo relacionaban nuevamente con la exvedette, luego de que la historia reviviera en los medios de espectáculos.

Leslie Echevarría elimina su comunicado y desata rumores

Aunque Leslie quiso dejar claro que su ruptura fue pacífica, su repentino cambio de actitud generó curiosidad. Antes de borrar el anuncio, dejó un mensaje que parecía reflejar gratitud y resignación:

“Sé que ambos nos llevamos una gran lección de esta etapa y que ese amor se transformará en agradecimiento eterno”, escribió la influencer.