Novia de Mark Vito anuncia RUPTURA tras reveladores chats con Susy Díaz: "Nos llevamos una gran lección"

Tras conocerse de los candentes chats de Susy Díaz con Mark Vito , su novia, Leslie Echevarria, no dudó en compartir comunicado para anunciar la ruptura entre ellos , aunque pasó lo impensado.

El influencer Mark Vito vuelve a estar envuelto en la polémica luego de que Susy Díaz revelara en televisión detalles inesperados sobre su supuesto encuentro con él tras su separación de Keiko Fujimori.

Según contó la rubia, habría visto al estadounidense “como Dios lo trajo al mundo”, mientras que Deysi Araujo, invitada en el mismo programa, dejó entrever que el creador de contenido aún frecuenta su casa. Horas después de emitirse el programa, su pareja Leslie Echevarría sorprendió al anunciar su separación con un comunicado público.

Leslie Echevarría confirma el fin de su relación con Mark Vito

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del exesposo de Keiko Fujimori. Pese a que su romance con Leslie parecía consolidarse —incluso habían viajado juntos a Estados Unidos para conocer a la familia de él—, la influencer confirmó su ruptura a través de Instagram.

“Quiero anunciar que lamentablemente he decidido terminar mi relación con Mark”, escribió Leslie en una historia que rápidamente se viralizó.

“Le agradezco por el tiempo compartido y por las vivencias lindas que tuvimos. Sé que ambos nos llevamos una gran lección de esta etapa y que ese amor se transformará en agradecimiento eterno”, añadió, sin detallar las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

Sin embargo, minutos después, usuarios de la cuenta Instarándula detectaron que Echevarría eliminó el comunicado, alimentando rumores de una posible reconciliación. A pesar de ello, ambos mantienen las fotos y publicaciones en pareja dentro de sus redes.

Susy Díaz revela detalles del “encuentro” con Mark Vito

Las declaraciones de Susy Díaz en El valor de la verdad habrían sido el detonante de esta crisis. La exvedette sorprendió al contar que, tras el divorcio de Mark y Keiko, el estadounidense le propuso grabar una escena “subida de tono” en la ducha.

“Lo vi como Dios lo trajo al mundo”, aseguró entre risas, desatando el asombro de los presentes. El relato fue acompañado por la intervención de Deysi Araujo, quien reveló que el influencer solía coquetearle y que incluso sus amigos le comentaban que “ella todavía le cocinaba”.