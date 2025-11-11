Wapa.pe
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Novia de Mark Vito termina con Mark Vito tras ACUSACIONES de infidelidad y lo ENFRENTÓ: "Que todo el mundo lo sepa"

Leslie Echevarría, novia de Mark Vito, anuncia el fin de su relación con Mark Vito tras descubrir chats con otras mujeres y rumores desatados por Susy Díaz. ¿Le fue infiel? 

    El romance entre Mark Vito y Leslie Echevarría parecía sólido y con miras al altar, especialmente luego de que el exesposo de Keiko Fujimori presentara a la joven a su familia en Estados Unidos. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado luego de que la influencer confirmara su ruptura definitiva. El anuncio llegó poco después de que se difundiera un video donde Leslie aparece revisando el celular del estadounidense y descubriendo conversaciones sospechosas con dos mujeres. Todo esto, además, en medio del escándalo desatado por las declaraciones de Susy Díaz, quien aseguró haber visto a Mark “como Dios lo trajo al mundo”.

    Leslie Echevarría anuncia su separación de Mark Vito

    A través de sus redes sociales, la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores con un comunicado en el que confirmó que su relación sentimental con Vito llegó a su fin. “Quiero anunciar que lamentablemente he decidido terminar mi relación con Mark”, escribió la influencer, acompañando el mensaje con una foto en blanco y negro.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Novia de Mark Vito anuncia RUPTURA tras reveladores chats con Susy Díaz: "Nos llevamos una gran lección"

    En su texto, Leslie agradeció los momentos compartidos con el también influencer y resaltó el cariño que aún siente por él. “Le agradezco por el tiempo compartido y por las vivencias lindas que tuvimos. Sé que ambos nos llevamos una gran lección de esta etapa y que ese amor se transformará en agradecimiento eterno”, expresó.

    Aunque no explicó los motivos, la publicación coincidió con la difusión de un video viral donde se le ve increpando a Mark por supuestos mensajes con otras mujeres.

    El momento en que Leslie enfrenta a Mark Vito: "¿Quién es Carito?"

    En el clip difundido en redes, Leslie aparece junto al influencer mientras revisa su celular y se muestra incómoda al descubrir mensajes nocturnos con otras mujeres.

    “He agarrado de frío a Mark Vito y le voy a revisar el Instagram porque lo veo hace rato viendo su celular y creo que está hablando con alguien (…) ¿Quién es Carito? Estás teniendo conversación con ella desde la una de la mañana. ¿Qué le haces explicando a una mujer a la una de mañana que ni siquiera conoces? Creo que hasta me sigue”, reclamó visiblemente molesta.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Maju Mantilla COMPARTE conmovedor mensaje a su hija por primera comunión tras fuerte duelo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

    Ante la situación, Mark intentó justificarse y aseguró que todo se trataba de una iniciativa para apoyar los emprendimientos de Leslie.

    “Lee bien, estaba explicándole que vendes clases de inglés a 60 céntimos. Es otra chica que debería saber que las clases de 60 centavos y voy a hacerlo con cada chica, uno por uno. Mi único propósito es servirte a ti para que mejores tus ventas, lo hago por ti, mi amor, porque yo te amo”, respondió.

    El gesto calmó momentáneamente la tensión, pero poco después Leslie compartió su comunicado de separación. Aunque eliminó el mensaje horas después, las dudas sobre la verdadera razón del quiebre siguen encendiendo las redes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;