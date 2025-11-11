Leslie Echevarría, novia de Mark Vito , anuncia el fin de su relación con Mark Vito tras descubrir chats con otras mujeres y rumores desatados por Susy Díaz . ¿Le fue infiel?

El romance entre Mark Vito y Leslie Echevarría parecía sólido y con miras al altar, especialmente luego de que el exesposo de Keiko Fujimori presentara a la joven a su familia en Estados Unidos. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado luego de que la influencer confirmara su ruptura definitiva. El anuncio llegó poco después de que se difundiera un video donde Leslie aparece revisando el celular del estadounidense y descubriendo conversaciones sospechosas con dos mujeres. Todo esto, además, en medio del escándalo desatado por las declaraciones de Susy Díaz, quien aseguró haber visto a Mark “como Dios lo trajo al mundo”.

Leslie Echevarría anuncia su separación de Mark Vito

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores con un comunicado en el que confirmó que su relación sentimental con Vito llegó a su fin. “Quiero anunciar que lamentablemente he decidido terminar mi relación con Mark”, escribió la influencer, acompañando el mensaje con una foto en blanco y negro.

En su texto, Leslie agradeció los momentos compartidos con el también influencer y resaltó el cariño que aún siente por él. “Le agradezco por el tiempo compartido y por las vivencias lindas que tuvimos. Sé que ambos nos llevamos una gran lección de esta etapa y que ese amor se transformará en agradecimiento eterno”, expresó.

Aunque no explicó los motivos, la publicación coincidió con la difusión de un video viral donde se le ve increpando a Mark por supuestos mensajes con otras mujeres.

El momento en que Leslie enfrenta a Mark Vito: "¿Quién es Carito?"

En el clip difundido en redes, Leslie aparece junto al influencer mientras revisa su celular y se muestra incómoda al descubrir mensajes nocturnos con otras mujeres.

“He agarrado de frío a Mark Vito y le voy a revisar el Instagram porque lo veo hace rato viendo su celular y creo que está hablando con alguien (…) ¿Quién es Carito? Estás teniendo conversación con ella desde la una de la mañana. ¿Qué le haces explicando a una mujer a la una de mañana que ni siquiera conoces? Creo que hasta me sigue”, reclamó visiblemente molesta.

Ante la situación, Mark intentó justificarse y aseguró que todo se trataba de una iniciativa para apoyar los emprendimientos de Leslie.

“Lee bien, estaba explicándole que vendes clases de inglés a 60 céntimos. Es otra chica que debería saber que las clases de 60 centavos y voy a hacerlo con cada chica, uno por uno. Mi único propósito es servirte a ti para que mejores tus ventas, lo hago por ti, mi amor, porque yo te amo”, respondió.