Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Karla Tarazona exige requisito médico a Domínguez para poder tener una hija: "Tiene que desintoxicarse de la ‘pichicata’"

Karla Tarazona reveló que Christian Domínguez deberá cumplir un requisito médico para que puedan agrandar su familia y tener una hija.

    Karla Tarazona exige requisito médico a Domínguez para poder tener una hija.
    Karla Tarazona y Christian Domínguez atraviesan un momento clave en su planificación familiar, con el sueño de tener una hija como meta principal. La pareja ha decidido seguir un camino responsable, apoyándose en la medicina para aumentar sus posibilidades.

    Según la conductora, no solo ella asumió un procedimiento importante, sino que Christian deberá cumplir evaluaciones médicas antes de intentar agrandar la familia. Ambos muestran compromiso y disposición para seguir cada indicación profesional.

    Karla Tarazona revela el requisito que Christian debe cumplir para ser padre

    Karla Tarazona reveló que decidió someterse a la congelación de óvulos como parte del plan familiar que comparte con Christian Domínguez. Tras completar este procedimiento, la conductora aseguró sentirse tranquila y optimista sobre la ruta que eligieron recorrer juntos. “Regresé recargada y muy contenta, porque este ha sido el primer paso para lograr el sueño que tenemos de convertirnos en padres de una niña”, afirmó en declaraciones para Trome.

    Lo que más llamó la atención fue la exigencia médica que deberá cumplir Christian antes de pensar en un nuevo embarazo. Karla explicó que él deberá atravesar un proceso de desintoxicación que durará varios meses. “Claro, queremos que todo esté okey, por eso dije que esto es un paso a paso. Lo primero que él tiene que hacer es desintoxicar su cuerpo de la ‘pichicata’ y eso será por los menos unos seis meses, después de eso ya podemos pensar en ‘encargar’”, recalcó.

    La conductora también destacó que la responsabilidad recae en ambos. “Este es un proceso de los dos, estamos muy comprometidos en esta tarea. Ya no somos unos jovencitos de 20 años, estamos en la base cuatro y si podemos contar con la ciencia para que todo esté okey, pues lo vamos a hacer”, enfatizó.

    Karla Tarazona y Christian Domínguez retoman su relación y planean futuro juntos

    Karla Tarazona y Christian Domínguez confirmaron oficialmente que retomaron su relación en febrero de 2025, tras meses de especulaciones. La pareja asegura que ahora atraviesa una nueva etapa centrada en la estabilidad emocional y familiar. Desde entonces, Christian ha reconocido sus errores pasados y ha enfatizado que su prioridad es mantener el vínculo con Karla. Incluso ha dejado abierta la posibilidad de formalizar su amor con una boda en la playa, mostrando compromiso y planes a futuro.

