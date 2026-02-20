Wapa.pe
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Darinka Ramírez rompe en llanto al confesar qué le dijo su pareja tras demanda de Farfán: “Nuestra hija…”

Durante una reciente emisión, Darinka Ramírez agradeció a su compañero sentimental, quien se involucra en la crianza de su hija con Jefferson Farfán.

    Darinka Ramírez rompe en llanto al confesar qué le dijo su pareja tras demanda de Farfán: “Nuestra hija…”
    Darinka Ramírez habla tras demanda de Farfán | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Darinka Ramírez rompe en llanto al confesar qué le dijo su pareja tras demanda de Farfán: “Nuestra hija…”

    El proceso legal iniciado por Jefferson Farfán ha generado una fuerte carga emocional para Darinka Ramírez, quien atraviesa un momento personal delicado con su segundo embarazo. Sin embargo, el apoyo de su pareja se ha convertido en un pilar fundamental durante esta etapa. Su respuesta frente a la demanda ha evidenciado compromiso y cercanía con la familia. Este respaldo ha sido determinante en cómo la influencer enfrenta el conflicto.

    ¿Cuál fue la reacción de la pareja de Darinka Ramírez ante la demanda de Farfán?

    Durante la emisión del 19 de febrero, Darinka Ramírez se quebró al referirse al apoyo constante que recibe de su actual pareja, un respaldo que, según explicó, ha sido fundamental para sobrellevar la difícil situación que atraviesa.

    La influencer dejó en claro que enfrenta este proceso acompañada. Contó que su compañero sentimental se ha involucrado activamente en su vida familiar y también en la crianza de su hija mayor, nacida de su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

    Afectada por la emoción, recordó las palabras exactas que él le expresó cuando se enteró de la demanda. Destacó que su pareja siente un profundo cariño por la menor y que siempre ha demostrado compromiso y protección hacia ella, algo que considera esencial en medio del conflicto legal.

    “Él me dijo: ‘Tranquila, si hay que afrontar juicios legales y hay que mover dinero como él lo hace, lo vamos a tener que hacer, porque esa niña, nuestra hija, tiene que vivir en un hogar con amor’ y me tocó mucho”, expresó.

    La modelo lamentó que Farfán haya decidido demandarla, sabiendo que se encuentra en la dulce espera: “Es algo que tengo que afrontar ahorita estando embarazada, es una persona muy mala”.

    Darinka Ramírez expresa temor por el entorno donde estaría su hija

    La influencer manifestó su inquietud tras la demanda de tenencia compartida presentada por el exfutbolista Jefferson Farfán. Según explicó, le preocupa que su pequeña de tres años deba permanecer por periodos prolongados en la vivienda del deportista, un espacio que no percibe como adecuado ni seguro para la menor.

    “Sí, ha sido expuesta a una denuncia, todos lo saben. Entonces, para mí no es un lugar ni para mi hija. Comenzando de que no es un papá presente y que viven, hasta donde yo sé, personas, amistades. O sea, no es un ambiente familiar”, sostuvo.

    La inquietud de Ramírez aumentó aún más debido a un hecho ocurrido meses atrás, cuando una joven de 19 años denunció por abuso sexual a un primo de Farfán, Cristian Guadalupe, en ese mismo domicilio. “Mi miedo es por mi hija, es una niña de tres años”, remarcó.

