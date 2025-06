Alejandra no dudó en responder: “¡Amor!”, atinó a decir la influencer sin querer responder directamente con un sí o no a la gran interrogante que se ha especulado desde su boda.

Tras su romántica luna de miel en Europa junto a Said Palao, Alejandra Baigorria se convirtió en el centro de especulaciones por parte de seguidores y medios, quienes no tardaron en preguntarse si la empresaria estaría esperando su primer bebé.

En conversación con el programa Amor y Fuego, la exchica reality despejó las dudas y confirmó que, aunque la maternidad está en sus planes, ese momento aún no ha llegado. “Mi papá es un niño grande y obviamente quiere ser abuelo, comienzan a molestar y dar su chongo, pero no pasa nada... todavía no.… no hay barriguita”, comentó entre risas.

Baigorria reconoció que entiende la emoción de su entorno, pero recalcó que el embarazo no es una prioridad inmediata. “Hay planes, pero todavía no. Estamos en eso. No hay barriga, me he puesto la correa para disimular”, agregó con humor, dejando claro que, por ahora, siguen disfrutando de su vida de recién casados sin presiones.