Said Palao se pronunció sobre su reciente matrimonio con Alejandra Baigorria , con quien ya cumplió su primer mes como esposo. Sin embargo, lejos de mostrarse entusiasmado por esta nueva etapa, el chico reality sorprendió al confesar que no ha sentido grandes cambios desde la boda, asegurando que su relación con la 'Rubia de Gamarra' sigue siendo prácticamente la misma que antes del enlace.

Durante la entrevista conducida por María Pía Copello, fue consultado sobre su vida de casado con Alejandra Baigorria, con quien contrajo matrimonio hace poco más de 40 días. Para sorpresa de todos, la respuesta de Said fue mucho más fría de lo que muchos esperaban, generando diversas reacciones en redes.

"Es tácitamente lo mismo. Es lo mismo. Yo ya vengo conviviendo con Ale y nosotros no vemos el futuro después del matrimonio, ya lo venimos planeando desde antes. Creo que es una parte que se hizo en su momento y seguimos haciendo las cosas bien. Creo que no ha cambiado nada, seguimos siendo la misma pareja de siempre después del matrimonio", dijo en un inicio

El comentario de Said Palao no pasó desapercibido y generó un gran revuelo en redes sociales. Mientras muchos usuarios lo criticaron por mostrar, aparentemente, poca emoción frente a esta nueva etapa junto a Alejandra Baigorria, otros salieron en su defensa argumentando que, al haber convivido previamente, es natural que no haya sentido grandes cambios tras el matrimonio.