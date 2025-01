"Totalmente lamentable. Ahora, yo estaba acá escuchando un poquito la nota y la cantidad de cosas que se decían, y obviamente me preguntaba si fue realmente Pamela López la que envía este video a alguien para que se haga público, porque vemos que ella es la que está grabando, no lo podemos confirmar, pero es lo que parecería", comenzó diciendo.

“Alguna oportunidad, me acuerdo que pasábamos por cuando recién, perdón, cuando recién empezamos la relación con el papá de mis hijos, la señora muy abiertamente me dijo ‘¿sabes qué? Yo te he mandado a ver con brujos y sé que eres una buena persona y por eso acepto que estés con mi hijo’. Eso me lo dijo en principio (¿Así?) Sí, irónicamente”, contó.