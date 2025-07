Parece que Christian Cueva no lleva nada bien el nuevo capítulo amoroso de Pamela López. Desde su separación, ella no ha dudado en mostrarse cercana y muy cariñosa con el joven cantante Paul Michael, compartiendo momentos juntos tanto en redes como en medios. Pero al parecer, la exposición pública de este romance no habría caído nada bien al futbolista, quien no esperaba que su aún esposa rehaga su vida tan rápido… y mucho menos, de forma tan mediática.