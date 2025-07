Ha pasado un año desde que Christian Cueva hizo pública su separación de Pamela López para iniciar una relación con la cantante Pamela Franco. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y su nueva situación sentimental, el futbolista aún no ha formalizado el divorcio con la madre de sus hijos. Según el tarotista conocido como 'Maestro Teo', la razón de este retraso tendría poco que ver con temas legales o económicos, y mucho con motivos emocionales.

Durante una reciente edición del programa Chimi Churri , los conductores consultaron al ‘Maestro Teo’ sobre lo que estaría frenando a Cueva a disolver legalmente su matrimonio. Para sorpresa de muchos, el vidente aseguró que el motivo principal no sería el dinero ni sentimientos románticos, sino una especie de resentimiento hacia su aún esposa.

“El tarot muestra la carta de la política y la amigabilidad. Él no se divorcia por gusto, lo hace por fastidiarla, por no dejarla libre del todo. No se trata de amor ni de plata, es rencor”, explicó el especialista.