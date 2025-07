Según lo señalado, la tranquilidad de Christian Cueva en Ecuador podría verse alterada no solo por la llegada de su esposa, quien busca resolver temas legales pendientes, sino también por las reacciones que estas noticias han provocado. En ese contexto, la cantante Pamela Franco compartió un mensaje cargado de reflexión que no pasó desapercibido para los usuarios.

“Recuerda, no eres para todos. El mundo está lleno de personas que, sin importar lo que hagas, no les agradarás. Pero también está lleno de personas que te amarán. Esa es tu gente. No eres para todos y eso está bien. Habla con la gente que sí quiere escucharte, que le importes, que te busque. No pierdas tu tiempo tratando de convencer a alguien de tu valor. No le obligues a caminar de tu lado. No eres para ellos, ni ellos son para ti”, escribió Pamela Franco en sus redes sociales.