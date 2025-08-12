Melissa Paredes celebró su cumpleaños en Lima tras unas vacaciones en Cancún. La fiesta estuvo llena de sorpresas y un comentario de Anthony Aranda que sorprendió a todos.

Lo que comenzó como un cumpleaños soñado para Melissa Paredes terminó convirtiéndose en el centro de atención por un detalle que nadie esperaba. En medio de su fiesta sorpresa, Anthony Aranda soltó una frase que despertó sospechas sobre un posible embarazo de la actriz.

Anthony Aranda desata rumores de embarazo de Melissa Paredes en pleno cumpleaños

Melissa Paredes vivió un cumpleaños lleno de sorpresas este 11 de agosto. Tras disfrutar de unas vacaciones en Cancún junto a Anthony Aranda, donde celebró por adelantado sus 35 años, la modelo regresó a Lima sin imaginar que su familia y amigos le tenían preparada una elegante fiesta en su hogar.

La celebración estuvo llena de momentos divertidos y emotivos. Su hija, familiares y amigos la recibieron con comida, decoración especial y un detalle que la dejó sin palabras: una piñata. Entre risas y una divertida competencia por quedarse con la mayor cantidad de dulces, Melissa terminó en el suelo, rodeada de empujones y carcajadas.

Fue en ese preciso instante cuando Anthony Aranda soltó una frase que encendió las alarmas: “Cuidado con la embarazada. Amor, cuida al bebé, qué tienes”. La espontánea “revelación” quedó registrada en video y, aunque Melissa parecía no darse cuenta de lo dicho, las redes comenzaron a especular sobre un posible embarazo.

El momento no terminó ahí. En las imágenes también se ve al ‘Activador’ cargando a su pareja con cuidado, como si quisiera evitar cualquier accidente. Todo quedó grabado y compartido por el propio Aranda en redes sociales, alimentando aún más las dudas entre sus seguidores.

Melissa Paredes y Anthony Aranda celebran su aniversario en las playas de Cancún

La historia de amor entre Melissa Paredes y Anthony Aranda sumó un nuevo capítulo lleno de romance. La pareja decidió escapar a las playas de Cancún para festejar su primer aniversario de casados, compartiendo con sus seguidores postales y videos del viaje que ha despertado tanto ternura como comentarios en redes.

Durante la transmisión en vivo, María Pía Copello reveló el destino elegido y la duración de la estadía: “(Feliz aniversario Meli, escúchame ¿hasta cuándo se quedan en Cancún? Para sentir un poquito más de envidad, de cólera) Hasta esta semana nomás y ya tienes a Anthony ahí otra vez”.