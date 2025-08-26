Melissa Paredes compartió una tierna ecografía que confirmó la llegada de un bebé, generando emoción y alegría entre todos sus seguidores.

Desde hace varios meses, Melissa Paredes y Anthony Aranda manifestaron su deseo de convertirse en padres, aunque sin precisar cuándo darían ese gran paso. Sin embargo, la actriz sorprendió a sus seguidores al confirmar la llegada de un nuevo bebé, compartiendo una tierna ecografía que desató una ola de emociones y felicitaciones. La noticia marca un nuevo capítulo en la vida de la pareja, que atraviesa un momento lleno de ilusión.

Melissa Paredes enternece al mostrar tierna ecografía

Desde hace tiempo, la pareja ha manifestado sus intenciones de formar una familia. Aunque en distintas oportunidades desmintieron los rumores sobre un embarazo, Melissa Paredes sorprendió a sus seguidores al publicar un video que confirmaría que los planes de convertirse en padres aún se mantienen firmes.

En las imágenes compartidas en Instagram, la actriz mostró una ecografía y se le notó emocionada. Sin precisar la fecha de parto, dio a entender que la noticia está relacionada con una tercera persona en la dulce espera y celebró con entusiasmo la idea de convertirse en tía.

"Oficialmente podemos contarlo... seremos tías", dijo Melissa, causando de inmediato una ola de reacciones y mensajes de felicitación de parte de sus seguidores.

Cabe recordar que Melissa ya es madre de una niña junto a su expareja Rodrigo Cuba, pero nunca ha dejado de expresar su anhelo de tener un segundo hijo al lado de Anthony Aranda

Planes de bebé y aclaración de Melissa Paredes

Anthony Aranda también decidió pronunciarse frente a los rumores que venían circulando. En una entrevista para el programa Más Espectáculos, el bailarín aclaró que, cuando tengan algo importante que compartir, lo harán en el momento que consideren apropiado. Además, señaló que desde hace tiempo tienen planes de formar una familia, aunque no han revelado si lo están buscando actualmente, dejando en claro que están felices con lo que han decidido juntos.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de convertirse en padres en el 2026, Aranda respondió afirmativamente y explicó que lo están proyectando para ese año, resaltando que cada paso en su relación ha sido tomado de manera consciente.