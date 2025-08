Melissa Paredes sufre gran susto mientras sale a la luz polémico comportamiento de Ale Venturo con su hija

“En su momento me cayó muy bien, hasta que escuché unos comentarios desafortunados. Quizá no fue su intención, no lo sé, además hubo otras cosas que vi por parte del papá de mi hija, que conversamos en privado. Le deseo lo mejor, somos adultas, le escribí directamente. Son cosas de mamás. Le dije: ‘No hagas lo que no te gustaría que te hagan’ y ahí quedó. Que sea feliz con él o con quien quiera”, expresó.