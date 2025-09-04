La popular salcera reveló que realizó un pacto con Pamela Franco , pero al final la pareja de Christian Cueva no cumplió su palabra.

La cantante de cumbia Pamela Franco vuelve a ser tema de conversación en la farándula, pero esta vez no por su vida sentimental, sino por una denuncia pública realizada por la salsera Kate Candela. Según reveló en una entrevista, la exintegrante de Son Tentación asegura que perdió dinero debido a un acuerdo incumplido por parte de Franco.

Kate Candela: “Pamela no cumplió lo que me prometió”

En diálogo con Trome, Kate Candela relató que Pamela Franco le pidió cantar en su cumpleaños de manera gratuita, bajo la promesa de devolver el favor en su aniversario.

“Sí. Ella me dijo amiga, quiero que cantes en mi cumpleaños y le dije ya amiga. Yo voy, tranquila. Fui con mis chicos, todos los chicos estaban advertidos, nada de celulares. No quiero que nadie me grabe, no quiero nada de eso, llegamos, tocamos, nos vamos”, contó la salsera.

El problema surgió después, cuando nunca se concretó la presentación de Pamela en el aniversario de Candela. “Yo le escribí a Pamela, amiga para ver el intercambio que hicimos y nada. Que hable tu manager con mi manager y nunca pasó”, reveló.

Una pérdida económica para la salsera

La artista resaltó que la falta de cumplimiento no fue solo un asunto personal, sino que le ocasionó un perjuicio económico.

“Exacto, eso es netamente mío. Cuando pasa eso, sale del bolsillo de uno que le paga a sus músicos. Debo ser menos cariñosa de verdad. Voy a cambiar. Si me pongo a analizar las cosas digo: Dios mío, no sé si estaré pagando algo o si me estarán haciendo no sé qué cosa”, dijo Kate, evidenciando su molestia.

¿Cómo quedó la relación entre Kate Candela y Pamela Franco?

Aunque ambas fueron amigas cercanas, Candela reconoció que tras este episodio la relación se enfrió.