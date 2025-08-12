Illapu vuelve al Perú para presentar “En esos días de los 90s”

El sábado 13 de setiembre – Gran Teatro Nacional se presentará el grupo Illapu .

El legendario grupo Illapu vuelve al Perú para presentar su nuevo concierto “En esos días de los 90s” espectáculo que se presentara el sábado 13 de setiembre en el Gran Teatro Nacional. Entradas en Teleticket.

En este nuevo espectáculo que es un reeencuentro inédito en el que se repasaran 20 grandes canciones de los cuatros discos más exitosos de los años 90, “Vuelvo amor, Vuelvo Vida”, “En estos dias…” , “Morena Esperanza” , y “Multitudes”.

El vocalista, Roberto Márquez, expresó “Nuestros discos y canciones en los 90 fueron el relato necesario de lo que como país nos tocó vivir, transformándonos con ello en crónistas de la historia de nuestro pueblo y eso es lo que nos ha mantenido en el corazón de la gente y que se mantiene incólume hasta el día de hoy”.

Illapu prepara nuevas canciones que pronto saldrán a la luz y que mantendrán su esencia, esa que les ha permitido estar vigentes por más de 50 años.