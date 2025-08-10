Los Bachiches postulan dos álbumes de música peruana al Latin Grammy

Wapa.pe
Los músicos anunciaron la postulación al Latin Grammy de sus producciones discográficas “Dejar el alma en cada canción” y “Desbordes de emoción”.

    La postulación fue presentada por Oscar Santisteban, ingeniero de mezcla y masterización de ambas producciones.
    En los últimos días, diversos artistas nacionales han anunciado la postulación de sus canciones y proyectos musicales al Latin Grammy, destacando los álbumes de música peruana de Los Bachiches Producciones: “Dejar el alma en cada canción” y “Desbordes de emoción”.

    El proyecto reúne a 60 artistas y 20 composiciones de Coco Llaque en 12 géneros de la costa peruana: danza habanera, festejo, golpe tierra, landó, marinera norteña, one step, panalivio, polca, tondero, triste, valse y zamacueca.

    La postulación fue presentada por Oscar Santisteban, ingeniero de mezcla y masterización de ambas producciones. Oscar es miembro votante de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (Latin Grammy), quien cuenta con dos nominaciones en la categoría “Recording of the year” con el disco ‘’A Chabuca" y los temas “La Flor de la Canela” interpretada por Rubén Blades y “El Surco” interpretada por Jorge Drexler. 

    “Me gustó mucho trabajar estas producciones, fueron pensadas de una forma menos tradicional pero que respeta mucho la esencia de los temas, una propuesta muy interesante”, declaró Santisteban. 

    El repertorio de ambos álbumes cuenta con impecables arreglos musicales a cargo de algunos de nuestros más reconocidos guitarristas: Máximo Dávila, Ernesto Hermoza, Yuri Juárez, Julián Jiménez, Coco Linares, Tito Manrique, Rey Soto, Willy Terry, Sergio Valdeos, entre otros. 

    Asimismo, las producciones lograron congregar, por primera vez, a algunas de las voces más tradicionales de la jarana limeña como Eduardo “Papeo” Abán, Lucy Avilés, Bartola, Carmen Flórez, Rosita Guzmán, entre otras, y a talentosas revelaciones.

    “Mis canciones intentan contar historias, satirizar o rendir homenaje a nuestra cultura criolla y a personajes relevantes de nuestra tradición”, manifestó Coco Llaque. “Con estas postulaciones esperamos visibilizar internacionalmente nuestros ritmos, nuestras tradiciones y a algunos de nuestros grandes talentos”, agregó.

    Los álbumes incluyen temas como “Alicia” (homenaje a Alicia Maguiña), “Cuerdas peruanas” (homenaje a nuestra guitarra criolla y a seis de sus más insignes representantes), o “No todos vuelven” (homenaje al emigrante peruano). Destaca también la sátira de las composiciones “Antiserenata” (vals), “Lima de ahora” (polca) y “Lo sé porque soy tu madre” (festejo). Coco Llaque y Los Bachiches Producciones lanzaron recientemente el vals “Ese Perú” con motivo de Fiestas Patrias; y el tondero “De Chiclayo al Vaticano”, dedicado al Papa León XIV, el cual fue incluido en la banda sonora del documental “León de Perú” producido por el Vatican News. Ambas composiciones de Coco Llaque fueron interpretadas por la cantante criolla Sonia Valderrama.

    Los Bachiches postulan dos álbumes de música peruana al Latin Grammy
