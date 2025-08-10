Actor peruano que trabaja en Televisa regresa a Lima y prefirió ir a mercado a comer ceviche

El popular actor Pietro Vannucci peruano que triunfa en México , llegó a Lima y lo primero que hizo fue ir a comer ceviche con su madre a un mercado y seguidores no dudaron en elogiarlo.

Pietro Vannucci, uno de los rostros peruanos más conocidos en la televisión mexicana por su trabajo en La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, sorprendió a sus seguidores al reaparecer en Lima y mostrar su lado más sencillo. El actor, con más de veinte telenovelas en su carrera, compartió en TikTok un recorrido junto a su madre por el tradicional Mercado Central, donde se reencontró con los sabores que marcaron su infancia.

Un paseo lleno de recuerdos y sabor

Entre puestos de verduras, frutas y hierbas medicinales, Vannucci se detuvo a observar productos que consideró parte esencial de la identidad peruana, como el choclo gigante y las especias locales. Pero el momento que más cautivó a sus fans fue cuando se sentó a disfrutar un ceviche mixto en plena feria.

“No voy a perderme de ninguna manera un ceviche. Siento la peruanidad crecer en mí. Espectacular el ceviche. ¡Esto es otra cosa!”, dijo emocionado en el video, que rápidamente se volvió viral.

Orgullo y humildad que cruzan fronteras

Más allá de la gastronomía, lo que más destacó el público fue la humildad del actor. Decenas de comentarios celebraron que, pese a su éxito en el extranjero, prefiriera un mercado popular a un restaurante de lujo. “Qué humilde Pietro Vannucci… se ve que te criaron con valores”, escribió un usuario.

Un regreso por motivos familiares

Según compartió en redes, el artista viajó a Perú en julio para acompañar a su padre durante una operación. La experiencia, más allá de lo familiar, le permitió reconectarse con sus raíces y compartir momentos entrañables con su madre en uno de los espacios más icónicos de Lima.

Una trayectoria que cruza el Pacífico

Nacido en Lima el 29 de marzo de 1975, Vannucci inició su carrera en México en 2003 con la telenovela Velo de novia. Desde entonces, ha participado en más de veinte producciones, incluyendo Fuego en la sangre, Sortilegio, Hasta que el dinero nos separe, Por ella soy Eva y Golpe de suerte en 2023. También ha sido parte recurrente de La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, demostrando su versatilidad en todo tipo de papeles.