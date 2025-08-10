Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Guty Carrera se abre camino como conductor en Telemundo y entrevista al Grupo 5 en “Hoy Día”

Guty Carrera, exintegrante de Esto es Guerra, se consolida como conductor en la TV de EE. UU. y recibe a Grupo 5 en "Hoy Día" durante su paso por el “Billboard Latin Music Week 2025”.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Guty Carrera se abre camino como conductor en Telemundo y entrevista al Grupo 5 en “Hoy Día”
    Guty Carrerra deja los realities para abrirse paso en la conducción. | Composición Wapa.
    Guty Carrera se abre camino como conductor en Telemundo y entrevista al Grupo 5 en “Hoy Día”

    Del modelaje y los realities a los sets de uno de los canales más importantes para la comunidad latina en Estados Unidos: así se escribe el nuevo capítulo en la carrera de Guty Carrera. El peruano, ahora conductor en Telemundo, brilla al frente de "En Casa con Telemundo" y "Hoy Día", el magazine matutino que llega a millones de hogares hispanos en todo el país.

    Orgullo peruano en Miami

    En medio de su ascenso profesional, Guty vivió un momento que lo marcó. Durante la emisión de Hoy Día, recibió en el set a Grupo 5, la legendaria orquesta de cumbia de Chiclayo que llegó a Miami para participar en el “Billboard Latin Music Week 2025”. No solo fue una entrevista más: se trató de un reencuentro entre compatriotas que triunfan en el extranjero.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    “Es lindo ver cómo reciben a los peruanos aquí. Grupo 5 es, para mí, el máximo representante de la cumbia latinoamericana. Reencontrarme con Christian, Elmer y Andy me llenó de orgullo”, contó el conductor, quien no dudó en elogiar la trayectoria de la agrupación.

    De los realities a los estudios de Telemundo

    Aunque muchos lo recuerdan por su paso en programas de competencia en Perú y México, Guty subraya que la conducción no le es ajena. Sus primeras experiencias frente a cámaras en ese rol se dieron en el programa Cuéntamelo Todo de ATV, junto a Sofía Franco y Kurt Villavicencio. Luego vinieron proyectos en México y, finalmente, la oportunidad de desarrollarse en Telemundo, donde actualmente lidera el show matutino y otros espacios en horario estelar.

    “Llevo semanas conduciendo el programa principal de la mañana y, por las tardes, uno de los más vistos. Ya son casi dos meses al aire y estoy feliz con este proceso”, afirmó.

    Una etapa lejos de la competencia

    Su último reality fue en noviembre pasado, en un formato internacional grabado en Turquía, donde se quedó con el segundo lugar. Este año, aunque recibió la propuesta para integrar La Casa de los Famosos All Stars, decidió rechazarla para concentrarse en su faceta como presentador.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Se revela fuertes audios de Josimar y su ‘prima’: “Ten cuidado con lo que hablas”, advierte ‘Samu’

    Proyección internacional

    El avance de Carrera no solo impulsa su carrera personal: también abre puertas a más talentos latinos en la televisión estadounidense. Su presencia en Telemundo refuerza la diversidad y visibilidad del talento hispano, y lo coloca como una de las figuras peruanas con mayor proyección en el medio.

    “Pasar de los realities a la conducción me ha dado otra visión. Todos los días hay nuevos retos y eso me motiva a seguir creciendo”, reflexionó, dejando claro que su historia en la televisión internacional apenas comienza.

    SOBRE EL AUTOR:
    Guty Carrera se abre camino como conductor en Telemundo y entrevista al Grupo 5 en “Hoy Día”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Darinka Ramírez lanza fuerte acusación contra Doña Charo, madre de Farfán: "No ha sido..."

    Esposa de Renzo Schuller habría sido la causa del distanciamiento con Gian Piero Díaz: "Él cambió muchísimo"

    Lorelein y Gloria Palao se pronuncian sobre la ‘hija oculta’ de su padre Steve y su reacción genera polémica

    Jorge Benavides manda carta notarial a América tras brindarle exclusiva de Dayanita a Chola Chabuca

    Lo más vistos en Farándula

    Alejandra Baigorria rompe su silencio sobre hija oculta de Steve Palao

    Hermano de Christian Cueva saca 'cara' por futbolista en medio de chats filtrados de Pamela López

    Dayanita arremete contra congresistas que usaron su nombre masculino en reconocimiento: “Quizá son unos burros”

    Magaly Medina hace severa advertencia a Onelia Molina tras beso con Mario Irivarren: "Él no te ama"

    Lorelein y Gloria Palao se pronuncian sobre la ‘hija oculta’ de su padre Steve y su reacción genera polémica

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;