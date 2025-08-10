Guty Carrera , exintegrante de Esto es Guerra, se consolida como conductor en la TV de EE. UU. y recibe a Grupo 5 en "Hoy Día" durante su paso por el “Billboard Latin Music Week 2025”.

Del modelaje y los realities a los sets de uno de los canales más importantes para la comunidad latina en Estados Unidos: así se escribe el nuevo capítulo en la carrera de Guty Carrera. El peruano, ahora conductor en Telemundo, brilla al frente de "En Casa con Telemundo" y "Hoy Día", el magazine matutino que llega a millones de hogares hispanos en todo el país.

Orgullo peruano en Miami

En medio de su ascenso profesional, Guty vivió un momento que lo marcó. Durante la emisión de Hoy Día, recibió en el set a Grupo 5, la legendaria orquesta de cumbia de Chiclayo que llegó a Miami para participar en el “Billboard Latin Music Week 2025”. No solo fue una entrevista más: se trató de un reencuentro entre compatriotas que triunfan en el extranjero.

“Es lindo ver cómo reciben a los peruanos aquí. Grupo 5 es, para mí, el máximo representante de la cumbia latinoamericana. Reencontrarme con Christian, Elmer y Andy me llenó de orgullo”, contó el conductor, quien no dudó en elogiar la trayectoria de la agrupación.

De los realities a los estudios de Telemundo

Aunque muchos lo recuerdan por su paso en programas de competencia en Perú y México, Guty subraya que la conducción no le es ajena. Sus primeras experiencias frente a cámaras en ese rol se dieron en el programa Cuéntamelo Todo de ATV, junto a Sofía Franco y Kurt Villavicencio. Luego vinieron proyectos en México y, finalmente, la oportunidad de desarrollarse en Telemundo, donde actualmente lidera el show matutino y otros espacios en horario estelar.

“Llevo semanas conduciendo el programa principal de la mañana y, por las tardes, uno de los más vistos. Ya son casi dos meses al aire y estoy feliz con este proceso”, afirmó.

Una etapa lejos de la competencia

Su último reality fue en noviembre pasado, en un formato internacional grabado en Turquía, donde se quedó con el segundo lugar. Este año, aunque recibió la propuesta para integrar La Casa de los Famosos All Stars, decidió rechazarla para concentrarse en su faceta como presentador.

Proyección internacional

El avance de Carrera no solo impulsa su carrera personal: también abre puertas a más talentos latinos en la televisión estadounidense. Su presencia en Telemundo refuerza la diversidad y visibilidad del talento hispano, y lo coloca como una de las figuras peruanas con mayor proyección en el medio.