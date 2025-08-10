El actor Adam Turck donó sus órganos y es recordado como un héroe por su familia, amigos y colegas del teatro.

Lo que comenzó como un paseo nocturno con su perro terminó en un acto de valentía que le costó la vida. Adam Turck, reconocido actor de Richmond, Virginia, fue asesinado a tiros la madrugada del sábado, luego de intervenir en una pelea entre un hombre y una mujer.

Según reportó WTVR, Turck trató de calmar la situación, pero el agresor le disparó antes de quitarse la vida. El impacto no solo sacudió a la comunidad artística local, sino que también dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron.

Un último acto de generosidad

Pese a la gravedad de sus heridas, Adam se mantuvo con vida el tiempo suficiente para cumplir su último deseo: donar sus órganos y salvar a otras personas.

“Adam tendrá 35 años cuando fallezca en los próximos días, después de donar sus órganos para ayudar a salvar la vida de otras personas. Eso es lo que hacen los héroes”, expresó su familia en un comunicado previo a la confirmación de su muerte. “Si Adam no hubiera estado allí, la persona a la que defendió no estaría viva hoy”.

El adiós en su segunda casa: el teatro

Para rendirle homenaje, amigos y colegas se reunieron en el Virginia Repertory Theatre, escenario donde Adam brilló en incontables producciones. “Era una luz dentro y fuera del escenario, un actor talentoso, un activista comprometido y un ser humano extraordinario”, compartieron durante la ceremonia.

Una carrera marcada por el talento

Turck acumuló varias nominaciones a los Richmond Theatre Community Circle Awards, obteniendo en 2018 el premio a Mejor Actor por su papel en Hand to God. Su más reciente trabajo fue en la obra Smoke del Cadence Theatre y se preparaba para encarnar a Drácula en la comedia Drácula: una comedia de horrores.

Además de su trayectoria en las tablas, formaba parte del gimnasio Tequila & Deadlifts. Su propietaria, Kerith Rae, lo recordó con emotivas palabras: “Es el tipo de persona que inspira historias, porque todos quisiéramos ser así de buenos… y él lo era. Este mundo es más oscuro sin él”.