Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Esposa de Renzo Schuller habría sido la causa del distanciamiento con Gian Piero Díaz: "Él cambió muchísimo"

El distanciamiento entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller tendría un trasfondo relacionado con la influencia de la esposa de Schuller, según Daniela Cilloniz.

    ¿La esposa de Renzo Schuller influyó en el distanciamiento de él con Gian Piero Díaz?
    El distanciamiento entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, una de las duplas más queridas de la televisión peruana, podría tener un trasfondo inesperado. Daniela Cilloniz reveló que la relación de Schuller con su esposa, Alexandra Morales, habría sido un factor clave en la ruptura. La periodista compartió detalles de una conversación directa con Díaz, donde él le explicó cómo cambió la dinámica entre ambos.

    ¿La esposa de Renzo Schuller influyó en su alejamiento de Gian Piero Díaz? Daniela Cilloniz revela detalles

    La periodista Daniela Cilloniz reveló en el pódcast Ollapresión que el distanciamiento entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller podría haber tenido como detonante la relación del conductor con Alexandra Morales.

    Durante una pausa comercial en el programa ‘Entrometidos’, donde Cilloniz colabora como panelista invitada, decidió preguntarle directamente a Díaz por la ruptura de su amistad con Schuller, una dupla considerada durante años como una de las más sólidas de la televisión peruana.

    Según su testimonio, el conductor le confesó que la influencia de Morales, hija del primer esposo de Jessica Newton y padre de Cassandra Sánchez De Lamadrid, marcó un antes y un después en la personalidad de Renzo. “Gian Piero me dijo ‘yo con mi mujer siempre fui el mismo antes y después’ (…) y que Renzo cambió mucho a raíz de la influencia de su esposa y ya no era el mismo. Me dijo que ya no podían ser amigos porque él era otra persona (…) A veces, cuando no tienes una buena mujer al lado, te aleja de tu familia y tus amigos”, relató Cilloniz.

    El periodista Christian Bayro también aportó su versión, recordando que cuando se reencontró con Gian Piero tras su ingreso a Esto es guerra, este le hizo una seña que interpretó como una alusión a que “tenía que comer”. Para Bayro, aquello evidenció que su fichaje por el reality respondió más a una necesidad laboral que a una decisión personal.

    Además, Bayro subrayó que el pacto de Díaz y Schuller de trabajar siempre juntos se quebró tras dejar 'Combate'. “Estos tratos son bonitos cuando estás arriba, pero cuando no te llaman, cuando no llaman las empresas. Todo es bonito cuando estás en tele”, expresó.

    Cabe recordar que, el pasado 5 de agosto, los recordados presentadores de Combate vivieron un emotivo reencuentro en el estreno de la nueva temporada de ‘Esto es guerra’, después de seis años sin trabajar juntos. La separación de la dupla ocurrió en 2019, cuando Díaz se incorporó al reality de América Televisión.

    Gian Piero Díaz revela el motivo que lo llevó a compartir set con Renzo Schuller en ‘Esto es guerra’

    El regreso de Gian Piero Díaz a un reality de competencia no pasó desapercibido. Apenas pisó el set, sorprendió con un sincero: "No sé qué hago parado acá". Sin embargo, lo que realmente dejó sin palabras a los seguidores fue su reencuentro con Renzo Schuller, algo que parecía imposible tras siete años sin trabajar juntos.

    La dupla, que debutó en la televisión peruana el 27 de junio de 2011 con Combate, volvió a unir fuerzas gracias a la producción de ‘Esto es guerra’, liderada por Peter Fajardo. Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes nostálgicos, recordando la química que hizo historia en la pantalla chica.

    Díaz confesó que la razón principal para aceptar esta invitación fue el público que los ha acompañado desde el inicio de su carrera juntos. "Creo que hoy después de mucho tiempo creo que era importante, no cerrar el ciclo, pero sí darle la felicidad a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, que están en su casita, de poder ver a la dupla que empezó todo", expresó.

    Además, aprovechó para reivindicar el papel de Combate como el pionero de los realities de competencia en el país. "(...) de alguna manera u otra, significó que al día de hoy hayan pasado muchos años con un formato que todavía es del gusto de la gente, de la familia, que ha ido creciendo, se ha modificado. Durante mucho tiempo hablaban de 'Esto es guerra' el origen y la verdad es que el origen es 'Combate' y siempre lo va a ser", aseguró con firmeza.

