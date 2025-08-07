Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se reencontraron generando un emotivo momento al protagonizar un abrazo, en el que Díaz le susurró algo al oído a su excompañero.

Uno de los momentos más virales de 'Esto es Guerra' fue protagonizado por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. La histórica dupla de 'Combate' volvió a reunirse en televisión y selló su reencuentro con un abrazo inesperado. Sin embargo, lo que más curiosidad generó fue el misterioso mensaje al oído que Gian Piero le dijo a su excompañero. Ahora, el conductor rompe el silencio y cuenta exactamente qué le dijo.

Gian Piero Díaz rompe el misterio y cuenta qué le dijo a Renzo Schuller en su esperado reencuentro en 'EEG'

Después de seis años sin compartir pantalla, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller protagonizaron uno de los momentos más emotivos y comentados en ‘Esto es guerra’. La recordada dupla de Combate volvió a estar junta, y su abrazo al reencontrarse desató la emoción del público. Pero lo que más generó intriga fue el mensaje que Díaz le susurró al oído a su compañero.

La escena no pasó desapercibida, y durante la transmisión de Entrometidos del 6 de agosto, los conductores Gino Pesaressi y Flor Polo no dudaron en preguntarle qué le dijo exactamente a Schuller en ese instante.

"Te voy a decir literal tal cual le dije. Y quiero que se entienda, por favor. Fue bien puntual. Hay un retorno, una comunicación, pero el tema fue así: '¿Tienes todavía ese par de calzoncillos que dejé en tu casa hace seis años o no?'", soltó Díaz con humor, dejando a sus colegas completamente desconcertados.

El comentario desató risas y sorpresa en el set, pero Gian Piero continuó con la broma, revelando el valor sentimental detrás de la prenda. "Eran mis favoritos que compramos en Miraflores. Yo se los guardaría", añadió, manteniendo el tono jocoso que marcó la conversación.

Sin embargo, al final de la entrevista, el conductor prefirió guardar para sí lo que realmente compartió con Renzo en ese reencuentro tan especial. "No, eso me lo quedo, me lo guardo. Pero bien, bonito", concluyó, dejando entrever que las palabras verdaderas quedaron en el ámbito de la amistad y la intimidad que los une.

Gian Piero Díaz aclara rumores y confirma que no dejará Willax

La aparición de Gian Piero Díaz en ‘Esto es Guerra’ sorprendió a más de uno, no solo por su esperado reencuentro con Renzo Schuller, sino también por su presencia en dos importantes canales a la vez. El conductor de Entrometidos en Willax descartó rotundamente que esté dejando el programa de espectáculos para mudarse a América TV.

Frente a las especulaciones por su participación en ambas señales, Gian Piero fue claro y directo. “Me quedo acá, yo ya he dicho, me voy a retirar en Willax”, aseguró en plena transmisión en vivo del programa.

Además, reveló que cuenta con el permiso de la gerencia para trabajar en simultáneo, lo que responde a una inédita etapa de cooperación entre ambas televisoras. El conductor celebró esta apertura y señaló que la colaboración entre Willax y América Televisión marca un avance importante para la industria local.