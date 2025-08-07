Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Lizeth Atoccsa perderá Beca 18 tras comprar departamento? Pronabec aclara situación

Gian Piero Díaz rompe el silencio y revela TODO lo que le dijo al oído a Renzo Schuller tras reencontrarse en 'EEG': "Tienes todavía..."

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se reencontraron generando un emotivo momento al protagonizar un abrazo, en el que Díaz le susurró algo al oído a su excompañero.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gian Piero Díaz rompe el silencio y revela TODO lo que le dijo al oído a Renzo Schuller tras reencontrarse en 'EEG': "Tienes todavía..."
    Gian Piero Díaz rompe el misterio tras encuentro con Renzo Schuller | Composición: Wapa / Captura de pantalla Willax - América TV
    Gian Piero Díaz rompe el silencio y revela TODO lo que le dijo al oído a Renzo Schuller tras reencontrarse en 'EEG': "Tienes todavía..."

    Uno de los momentos más virales de 'Esto es Guerra' fue protagonizado por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. La histórica dupla de 'Combate' volvió a reunirse en televisión y selló su reencuentro con un abrazo inesperado. Sin embargo, lo que más curiosidad generó fue el misterioso mensaje al oído que Gian Piero le dijo a su excompañero. Ahora, el conductor rompe el silencio y cuenta exactamente qué le dijo.

    wapa.pe

    VER MÁS: Andrea San Martín gana demanda de alimentos y esto deberá pagar Juan Víctor por pensión a su hija

    Gian Piero Díaz rompe el misterio y cuenta qué le dijo a Renzo Schuller en su esperado reencuentro en 'EEG'

    Después de seis años sin compartir pantalla, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller protagonizaron uno de los momentos más emotivos y comentados en ‘Esto es guerra’. La recordada dupla de Combate volvió a estar junta, y su abrazo al reencontrarse desató la emoción del público. Pero lo que más generó intriga fue el mensaje que Díaz le susurró al oído a su compañero.

    La escena no pasó desapercibida, y durante la transmisión de Entrometidos del 6 de agosto, los conductores Gino Pesaressi y Flor Polo no dudaron en preguntarle qué le dijo exactamente a Schuller en ese instante.

    "Te voy a decir literal tal cual le dije. Y quiero que se entienda, por favor. Fue bien puntual. Hay un retorno, una comunicación, pero el tema fue así: '¿Tienes todavía ese par de calzoncillos que dejé en tu casa hace seis años o no?'", soltó Díaz con humor, dejando a sus colegas completamente desconcertados.

    El comentario desató risas y sorpresa en el set, pero Gian Piero continuó con la broma, revelando el valor sentimental detrás de la prenda. "Eran mis favoritos que compramos en Miraflores. Yo se los guardaría", añadió, manteniendo el tono jocoso que marcó la conversación.

    Sin embargo, al final de la entrevista, el conductor prefirió guardar para sí lo que realmente compartió con Renzo en ese reencuentro tan especial. "No, eso me lo quedo, me lo guardo. Pero bien, bonito", concluyó, dejando entrever que las palabras verdaderas quedaron en el ámbito de la amistad y la intimidad que los une.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Gian Piero Díaz aclara rumores y confirma que no dejará Willax

    La aparición de Gian Piero Díaz en ‘Esto es Guerra’ sorprendió a más de uno, no solo por su esperado reencuentro con Renzo Schuller, sino también por su presencia en dos importantes canales a la vez. El conductor de Entrometidos en Willax descartó rotundamente que esté dejando el programa de espectáculos para mudarse a América TV.

    Frente a las especulaciones por su participación en ambas señales, Gian Piero fue claro y directo. “Me quedo acá, yo ya he dicho, me voy a retirar en Willax”, aseguró en plena transmisión en vivo del programa.

    Además, reveló que cuenta con el permiso de la gerencia para trabajar en simultáneo, lo que responde a una inédita etapa de cooperación entre ambas televisoras. El conductor celebró esta apertura y señaló que la colaboración entre Willax y América Televisión marca un avance importante para la industria local.

    “El beneficio es de ida y vuelta”, dijo sobre una posible alianza estratégica. “Willax es un canal que ha ido creciendo con los años, nos hemos convertido en una opción sumamente importante para la televisión peruana”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gian Piero Díaz rompe el silencio y revela TODO lo que le dijo al oído a Renzo Schuller tras reencontrarse en 'EEG': "Tienes todavía..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Hijo de Karla Tarazona revela OFENSIVO comentario de Leonard León contra su madre, según abogado: "Dijo que mi mamá era una..."

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Alejandra Baigorria rompe su silencio sobre hija oculta de Steve Palao

    ¿Terminó con Paul Michael? Pamela López aclara situación amorosa tras beso con Renzo Spraggon

    Dayanita se quiebra y cuenta entre lágrimas dónde vive ahora: "Eso me pasa por confiar mucho en las personas"

    Lo más vistos en Farándula

    Leonard León asegura que la justicia le dio la razón frente a Karla Tarazona: “Me vi afectado todos estos años con tantas falsedades”

    Confunden a Ana Paula Consorte con Alondra García Miró durante su fiesta de cumpleaños y su reacción quedó grabada

    Influencer Lizeth Atoccsa emociona al anunciar la compra de su primer departamento a los 22 años: "Me cuesta creerlo"

    Alejandra Baigorria no se mide contra Said Palao y bota a sus hermanas por intervenir en pelea

    Nicola Porcella marca distancia del Perú tras críticas: "Yo soy más mexicano que peruano"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;