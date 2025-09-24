Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Examen de admisión UNI pone a prueba a físico de la Universidad de California: “No la entiendo”

Pamela López sorprende al llamar ‘error’ a Christian Cueva y Ethel Pozo la 'frena en seco'

Pamela López reveló que Christian Cueva no se portó bien durante 10 años de relación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López sorprende al llamar ‘error’ a Christian Cueva y Ethel Pozo la 'frena en seco'
    Pamela López y Chriistian Cueva | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Pamela López sorprende al llamar ‘error’ a Christian Cueva y Ethel Pozo la 'frena en seco'

    ¡Se quedó sin palabras! La mañana del miércoles 24 de septiembre, Pamela López asistió al programa América Hoy para conversar sobre la relación que mantuvo con su aún esposo, Christian Cueva. Lo que sorprendió a todos fue que la calificara como un “error” en su vida, generando la inmediata crítica de la conductora Ethel Pozo.

    Ethel Pozo enfrenta a Pamela López tras llamar “error” a Christian Cueva

    Durante la entrevista, los conductores quisieron saber si era cierto que consideraba a Christian Cueva un error en su vida. Pamela no dudó y lo confirmó, detallando sus motivos.

    “Él fue un error en mi vida. Lo más hermoso que me dejó fueron mis tres hijos, pero fue un error porque le di muchas oportunidades como esposa y no las supo valorar. Al final todo terminó de la peor manera, por eso lo defino así. Quizá pude manejar las cosas de otra forma”, expresó con firmeza.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿Paul Michael tuvo fuerte DISCUSIÓN con Pamela López en un hotel? La pareja se habría ‘pasado de copas’

    En ese momento, Ethel Pozo no dudó en intervenir y cuestionarla:

    “Es el padre de tus hijos. Si él no hubiera estado en tu vida, tus hijos no existirían, y eso es algo que siempre se debe agradecer. Uno puede tener varias parejas, pero no siempre se logra ser mamá. Por eso pienso que conocerlo tuvo un propósito: traer al mundo a esas criaturas”, comentó, dejando a Pamela en silencio.

    Pamela López descarta una reconciliación con Cueva

    Consultada sobre la posibilidad de retomar su relación con el futbolista, Pamela fue contundente:

    “Esa pregunta me ofende. La respuesta es un no rotundo, jamás volvería con él, ni por mis hijos. En el pasado lo perdonaba porque pensaba que iba a cambiar, pero eso se convierte en costumbre y terminas viviendo una vida infeliz”, sostuvo para un medio local.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López sorprende al llamar ‘error’ a Christian Cueva y Ethel Pozo la 'frena en seco'
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Pamela López se entera antes de aparición en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico

    Isabel Acevedo manda contundente mensaje tras advertencia de Karla Tarazona: "La diferencia entre tú y yo es..."

    Pamela López sufrió accidente de tránsito en Panamericana Sur y revela qué ocurrió: “Estoy con mis hijos”

    Greissy Ortega confesó si su primer hijo es de Edwin Sierra y revela medida de familia de Ítalo Villaseca

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Lo más vistos en Farándula

    Paul Michael se defiende tras acusaciones de agresión a Pamela López en hotel, pero ella guarda silencio

    'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, LLORA al exponer la traición familiar que lo marcó: "Me dio una puñalada directa al corazón"

    Sale a la luz VIDEO INÉDITO que revela cómo es el VERDADERO TRATO entre Susana Alvarado y Briela Cirilo

    Rafael Cardozo reacciona al ver anillo de 4 mil dólares que recibió 'Cachaza' y lo compara con el que él le dio: "Yo sí he invertido bastante"

    Maju Mantilla REAPARECE en redes tras post de Gustavo Salcedo que dedicó a su hija: “Quiero decirles que…”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;