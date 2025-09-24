¡Se quedó sin palabras! La mañana del miércoles 24 de septiembre, Pamela López asistió al programa América Hoy para conversar sobre la relación que mantuvo con su aún esposo, Christian Cueva. Lo que sorprendió a todos fue que la calificara como un “error” en su vida, generando la inmediata crítica de la conductora Ethel Pozo.

Ethel Pozo enfrenta a Pamela López tras llamar “error” a Christian Cueva

Durante la entrevista, los conductores quisieron saber si era cierto que consideraba a Christian Cueva un error en su vida. Pamela no dudó y lo confirmó, detallando sus motivos.

“Él fue un error en mi vida. Lo más hermoso que me dejó fueron mis tres hijos, pero fue un error porque le di muchas oportunidades como esposa y no las supo valorar. Al final todo terminó de la peor manera, por eso lo defino así. Quizá pude manejar las cosas de otra forma”, expresó con firmeza.

En ese momento, Ethel Pozo no dudó en intervenir y cuestionarla:

“Es el padre de tus hijos. Si él no hubiera estado en tu vida, tus hijos no existirían, y eso es algo que siempre se debe agradecer. Uno puede tener varias parejas, pero no siempre se logra ser mamá. Por eso pienso que conocerlo tuvo un propósito: traer al mundo a esas criaturas”, comentó, dejando a Pamela en silencio.

Pamela López descarta una reconciliación con Cueva

Consultada sobre la posibilidad de retomar su relación con el futbolista, Pamela fue contundente: