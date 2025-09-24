Wapa.pe
Pamela López sorprende al respaldar relación de Cueva con Pamela Franco: "Ambos merecen estar juntos"

Pamela López se pronunció sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco en ‘América Hoy’, respaldándola tras aclarar que no tiene inconvenientes.

    Pamela López sorprendió a todos al pronunciarse públicamente sobre la relación de Christian Cueva y Pamela Franco. Durante su visita en ’América Hoy’, la influencer reveló que no tiene inconvenientes con el romance de su expareja y la cantante. Además, aprovechó la ocasión para explicar cómo vive esta etapa y cómo superó el pasado.

    Pamela López respalda relación de Cueva con Pamela Franco

    Pamela López sorprendió al presentarse en ‘América Hoy’ y respaldar la relación de su expareja Christian Cueva con Pamela Franco. “¿Es mito o verdad que nunca aprobarás la relación de Christian Cueva y Pamela Franco?”, fue la pregunta que le hicieron y la influencer no dudó en responder.

    La ex del futbolista aseguró que esto se trataba de un “mito” y que sí apoyaba el romance entre él y la cantante. “Yo creo que ambos se merecen, tengo mi propia opinión y sé que ambos merecen estar juntos y el tiempo me va a dar la razón”, sentenció sorprendiendo a todos.

    “He escuchado a varias personas que dicen: ‘Él que se lo queda pierde’ y yo concuerdo con eso, en base a mi experiencia”, señaló. La modelo también admitió que se tomó personal sus diferencias con la cantante de cumbia.

    “Sí, honestamente tuve algo personal con ella, obviamente ella se metió, junto al padre de mis hijos, no toda la responsabilidad es de ella, los dos se burlaron de mí, de mis hijos, nos mintieron a diestra y siniestra en el momento más crítico de mi vida, me lo negó, se metió a mi casa, a mi cama en Brasil, en Rusia, cuando mi hija ha nacido debatiéndose entre la vida y la muerte ellos estaban en mi casa, son cosas que para mí están muy marcadas y va a tomar tiempo”, precisó.

    Pamela López aclara que no permitirá encuentro entre Pamela Franco y sus hijos

    Pamela López volvió a pronunciarse sobre su situación familiar y dejó claro que no está de acuerdo en que sus hijos conozcan a Pamela Franco, expareja de Christian Cueva. La empresaria fue consultada en el programa ‘Amor y fuego’ sobre la posibilidad de un acercamiento y respondió con firmeza.

    “La verdad, me sentiría con mucha decepción porque mi situación y mis circunstancias son totalmente diferentes”, expresó. La influencer aseguró que no permitirá que su aún esposo presente a Franco a los menores. “No hay punto de comparación. No hay forma. No es igual”, añadió.

    Respecto a la reciente salida que tuvo junto a sus hijos y su actual pareja, Paul Michael, López aclaró que no hubo mayor controversia. “Justamente, para que no se especulen muchas cosas. Me la presentó. La conocí. Me pareció una niña súper dulce, pero prefiero no seguir opinando más porque yo me dedico a mis hijos”, explicó.

    Finalmente, la trujillana comentó que en ningún momento buscó generar polémica con este encuentro y que manejó la situación con transparencia. “A mí me presentó como Pamela y a mis hijos les dije que Paul es mi amiguito. El resto no sé si miente, pero yo digo mi verdad”, puntualizó.

