Magaly Medina no se libró de los comentarios de los panelistas del programa argentino LAM (Los Ángeles de la Mañana). La presentadora peruana fue nombrada en el espacio de la TV argentina, pero no precisamente por algo bueno, pues Matilda Blanco , conocida panelista de LAM criticó duramente el atuendo que lució recientemente la conductora.

La asesora de imagen, Matilde Blanco tuvo duros comentarios criticando los looks que utiliza Magaly Medina en su programa ‘Magaly TV, la firme’ y marcó distancia asegurando que no podía compararse con su estilo.

“No tiene look, pobre, ni look ni estilo (…) Con ese top parece una jabonera de plástico de baño decadente de los años 60”, dijo sarcásticamente la panelista argentina, quien advirtió a la popular ‘Urraca’. “No me quieras copiar el peinado porque igual no vas a tener mejor look”, añadió.