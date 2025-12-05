‘ Magaly TV La Firme ’ expone al empresario mexicano y revela los mensajes que envió a la producción sobre la exMiss y su productor, desatando polémica.

El programa de ‘Magaly TV La Firme’ sorprendió al revelar una serie de mensajes enviados por Brian Rullán, en los que expresaba su incomodidad por la cercanía entre Laura Spoya y su productor. En aquel momento, el empresario mexicano mostró evidente molestia por la actitud del comunicador hacia quien él seguía considerando “su mujer”, pese a que la pareja ya se encontraba separada oficialmente.

Brian Rullan envió a la producción de Magaly Medina conversación sobre Spoya

Brian Rullán expresó a la producción de la ‘urraca’ que le resultaba difícil lidiar con las publicaciones de Laura Spoya, donde aparecía con otros hombres a quienes llamaba “colegas de trabajo” y les dedicaba TKM. También señaló la cercanía con su productor: “A su productor acostado en las piernas de Lau”, escribió molesto.

Para él, lo que la exMiss compartía en redes era más grave que cualquier contenido suyo. “Pero las cosas que publica Lau sí son comprometedoras. Lo mío, no jajajaja. Se pasaron. Y lo que hace Abner peor aún. No has visto todas las historias que sube, que me manda la gente”, agregó en otro mensaje.

En ese momento, decidió no extender más la conversación y cerró el intercambio con la producción de ‘Magaly TV La Firme’ diciendo: “El tiempo dirá todo, yo no puedo”.

En diálogos posteriores con reporteros del programa, el empresario mexicano tampoco habría tenido comentarios favorables hacia su aún esposa. Aseguró: “Es otra mujer, no la reconozco. El dinero y el trabajo no lo es todo. Y a ella ya lo controla el dinero. Está mal aconsejada”.