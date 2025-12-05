Laura Spoya no se quedó de brazos cruzados al escuchar las palabras de su ex Brian Rullán , quien expuso sus chats.

El más reciente capítulo del pódcast que Laura Spoya conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe dejó a los espectadores sorprendidos y generó múltiples especulaciones, luego de que la exmiss rompiera la dinámica habitual del programa para lanzar un mensaje que muchos consideraron una indirecta —o incluso una directa— dirigida a alguien no mencionado, aunque los seguidores no tardaron en relacionarlo con su expareja, Brian Rullán.

La situación se desencadenó cuando Laura, en plena grabación, decidió reproducir dos canciones cuyas letras hacían referencia a la falsedad, el engaño y el fin de una relación. Las líneas que más destacaron fueron “tus lágrimas son falsas” y “perro, estás escuchando, ni vuelvas”, provocando una ola de reacciones entre quienes estaban conectados al en vivo, pues el trasfondo parecía evidente pese a no nombrar a nadie.

Laura Spoya canta tema de desamor

El segmento llamó especialmente la atención por la forma en que Spoya combinaba las letras con breves comentarios improvisados, creando un ambiente cargado de ironía, catarsis y emociones contenidas. En un punto se escuchó la voz principal entonando:

“Ingrata, ¿qué no ves que estoy sufriendo? Por favor, ya no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas. Ingrata.” Mientras tanto, Laura añadía: “Para mí ha sido-- para mí ha sido mi año-- mi a-- mi año más canónico y, al mismo tiempo, más próspero. Eh, me siento confundida con el redactor de mi...”.

La interpretación siguió con una advertencia firme: “Y por tu bien espero que no vuelvas.” Entonces Laura también cantó: “Pues la vas a pasar muy mal. Perro, ¿estás escuchando? Ni ‘vuelbas’.” Su risa se mezcló con la del coro, intensificando el ambiente simbólico. Luego, la primera voz continuó: “Y por tu bien espero que no vuelvas. Pues habrá otra ocupando tu lugar.” Laura remarcó con un “Escucha, escucha.”, mientras la canción añadía: “Qué rico. Pues habrá otro ocupando tu lugar...”.

Al mismo tiempo, Magaly TV: La Firme reaccionó al episodio. Magaly Medina, fiel a su estilo directo, analizó lo ocurrido ante cámaras y comentó: “‘Escucha, perro, escucha’, dice. ‘Tus lágrimas son falsas’. Agarró dos canciones y no quiso responderle directamente, pero para mí eso es la respuesta.” Según la conductora, el comportamiento de la exmiss revelaba incomodidad y un mensaje dirigido claramente a alguien.

Magaly Medina considera que fue una indirecta para Brian Rullán

La periodista añadió: “Se ha debido de enojar mucho, se ha debido de fastidiar un montón mirándolo a él. Y cuando yo conté las cosas que conté, entonces ahora supongo que debe estar mucho más enojada con todo lo que he dicho y que yo me he callado.” Para ella, lo ocurrido en el pódcast era una reacción a los acontecimientos recientes relacionados con Laura y su exesposo.