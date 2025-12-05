Brian Rullán fulmina podcast de Laura Spoya: “Desde que ella entró ahí, todo se fue a la…”

El espacio conducido por Magaly Medina mostró una serie de mensajes en los que el empresario cuestiona el comportamiento de Laura Spoya .

La controversia entre Brian Rullán y Laura Spoya sigue escalando y haciéndose más evidente, especialmente después de que Magaly TV: La Firme divulgara una serie de conversaciones privadas que el empresario mexicano sostuvo con un reportero del programa.

El material, presentado en la más reciente edición del espacio, refleja el estado anímico y el descontento que Rullán experimentó en los meses posteriores a su separación de la modelo peruana. En esos intercambios, el empresario detalla sus frustraciones, cómo percibió los cambios en su ex pareja y la incomodidad que le generaba la relación que ella mantenía con sus compañeros del pódcast en el que trabaja actualmente.

Las conversaciones salieron a relucir luego de que el equipo de Magaly revisara los mensajes que el mexicano envió al reportero desde julio, periodo en el que ya se evidenciaba el distanciamiento entre ambos. Según lo mostrado en televisión, Rullán insinuó que la ruptura tendría motivos más profundos de los que se habían hecho públicos, dando a entender que la versión conocida hasta ahora solo representaba una mínima parte de lo que él vivió durante esa etapa.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue aquel en el que Rullán manifestaba sentirse apartado del nuevo entorno social de Laura. En la conversación difundida, el empresario comentó:

“Ya que no me invitó a su cumple tengo que ir a trabajar, no me acerca a sus nuevos amigos. Ella sigue su papel de estrella, la apoyo en todo, pero las faltas de respeto están mal y las bromas de Gerardo que ella permite tampoco”, mensaje que habría sido enviado entre julio y agosto. Para él, la manera en que Laura interactuaba con su entorno laboral y su creciente exposición mediática estaban deteriorando la comunicación entre ambos.

La situación habría empeorado con el paso de los meses, cuando Laura ya estaba completamente integrada en su nuevo proyecto. En una conversación del 17 de septiembre, el empresario fue aún más contundente: “Desde que ella entró ahí, se fue todo a la mie* peor, ya ni comunicación. Pero Lau fue en un concierto de Marc Anthony con Gerardo y me tuve que tragar esa mie***. Yo no haría eso y menos tan rápido”.

No soportaba a compañeros de pódcast

El malestar de Rullán también quedó reflejado en otros mensajes donde cuestionaba el comportamiento de la modelo en redes sociales y con su equipo de trabajo. En otro tramo del chat, señaló:

“Yo tengo que tolerar a ella subiendo con hombre ‘colegas del trabajo’ y diciendo TKM. A su productor acostado en las piernas de Lau, las cosas que publica ella son comprometedoras. Ya no es la Laura que conoces, es otra mujer, no la reconozco. El dinero y el trabajo no lo es todo. Está mal aconsejada, me la envenenaron cada vez peor”.