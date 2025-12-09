Samahara Lobatón aseguró ya no estar segura si el video que halló en el celular de Bryan era actual y que provocó su separación.

Samahara Lobatón volvió a acaparar titulares tras su reciente participación en el programa de Magaly Medina, donde volvió a referirse al video que desató su separación definitiva de Bryan Torres. La joven influencer, lejos de mostrarse tajante, sorprendió al admitir que podría reconsiderar algunos elementos del caso.

Durante la entrevista, la conductora le preguntó directamente si el material encontrado en el celular del salsero correspondía a una situación reciente. La respuesta de Samahara dejó un espacio abierto a la interpretación.

“Hoy en día no lo sé, no puedo decir sí es de ahorita, simplemente, en el momento en el que reviso el teléfono tenía una fecha cercana, no es ahora, pero sí de este año. Luego de sus explicaciones, probablemente, podría tener el beneficio de la duda”, afirmó, dejando claro que aún existe información que está evaluando con cautela.

¿Hubo perdón previo? Samahara aclara su posición sobre antiguas infidelidades

La hija de Melissa Klug también aprovechó la entrevista para poner en contexto su proceso emocional. Si bien reconoció que en el pasado decidió perdonar a Bryan, remarcó que lo encontrado esta vez en su teléfono era completamente desconocido para ella y cambió el panorama por completo.

“No me apresuré. Sí, lo perdoné, pero no tenía conocimiento de todo lo nuevo que he visto. Hay cosas que he visto que no era todo lo que salió en ese momento”, enfatizó la joven madre.

Samahara añadió que su principal molestia no surgió únicamente por el contenido del video, sino por la falta de respuestas claras del cantante, lo cual profundizó la crisis entre ambos.