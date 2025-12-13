Paco Bazán , durante una transmisión en vivo en TikTok, afirmó que no tiene amistades dentro del medio artístico y negó que su relación con Magaly Medina fuera personal.

Durante una reciente transmisión en vivo a través de TikTok, Paco Bazán respondió sin rodeos a una consulta de sus seguidores y fue tajante al referirse a sus vínculos dentro del medio artístico. El conductor aseguró que no mantiene amistades en el espectáculo y dejó en claro que su relación con Magaly Medina nunca trascendió al plano personal.

Paco Bazán descarta su amistad con Magaly Medina y revela la verdad detrás de su vínculo

En una transmisión en vivo, el conductor Paco Bazán fue directo al referirse a los vínculos que ha construido a lo largo de su trayectoria en el mundo del entretenimiento. Frente a los usuarios conectados a su ‘live’, el exarquero dejó en claro que nunca ha considerado que existan amistades reales dentro de ese entorno. “En el mundo del contenido, el entretenimiento, no he tenido nunca amigos. Nunca”, expresó de manera contundente.

En el pasado, Bazán solía referirse a Magaly Medina con términos cercanos e incluso era invitado con frecuencia a su espacio televisivo. No obstante, con el paso del tiempo, esa dinámica se fue diluyendo y, en los últimos meses, la periodista comenzó a emitir comentarios críticos hacia él desde su programa.

En un reciente encuentro virtual con sus seguidores en TikTok, el conductor reafirmó que nunca existió una amistad como tal entre ambos, aunque subrayó que siempre ha sentido un profundo respeto profesional por Magaly Medina. “Magaly y yo nunca fuimos amigos, pero si es lo que existía (era respeto). Nunca hemos sido amigos (...) Lo que existe y eso no ha cambiado, a pesar de que ella tenga sus posiciones y sus opiniones y tal, es mucha admiración. Lo que yo he sentido por ella no ha cambiado, es admiración", manifestó.

Finalmente, Paco Bazán reconoció que lamenta la pérdida de la cercanía que compartieron en el ámbito laboral, especialmente cuando coincidían en el set de televisión. Según relató, esos momentos estuvieron marcados por una conexión especial que hoy ya no existe.

“Lo que se ha perdido es la buena onda, había química en los espacios que hemos compartido alguna vez, en su set de televisión. Había química, ha funcionado muy bien, ¿no? Luego se ha perdido y ya no hay ese vínculo, pero lo que no se ha perdido, de mi parte, es respeto y admiración", concluyó.

Paco Bazán marca distancia de la polémica

En medio de las especulaciones sobre su relación con Magaly Medina, Paco Bazán decidió precisar su postura y dejó en claro que, pese a las discrepancias surgidas en el tiempo, nunca ha cruzado la línea del irrespeto. El conductor sostuvo que su comportamiento siempre ha estado guiado por la consideración profesional.