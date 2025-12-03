Magaly Medina criticó a Pamela López por hacerse un examen de ETS tras las infidelidades de Christian Cueva. La conductora cuestionó su tardanza ante las alertas previas.

Magaly Medina no dudó en arremeter contra Pamela López y condenarla luego de que esta revelara que se había sometido a un examen de enfermedades de transmisión sexual (ETS) tras confirmar las infidelidades de Christian Cueva. La conductora cuestionó que la ex del futbolista demorara tanto en realizarse estos estudios, pese a tener sospechas de que la engañaba.

Magaly Medina reprocha públicamente a Pamela López

La conversación pública sobre Pamela López volvió a intensificarse tras la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’. Esta vez, no fue una declaración de la influencer lo que encendió el debate, sino la contundente crítica que le dedicó Magaly Medina luego de que Pamela confesara en un en vivo que decidió hacerse un examen de ETS debido a las infidelidades de Christian Cueva. La revelación, hecha años después de que explotaran los escándalos, generó sorpresa y comentarios encontrados.

Desde su programa, Magaly cuestionó sin rodeos el momento en que Pamela tomó la decisión de realizarse este chequeo y lo hizo con la ironía que caracteriza a sus intervenciones.

“¡Qué asco recién ahorita, Pamela!”. Acto seguido añadió: “Pero, por favor, qué asco debió darte hace varios años”. Para Medina, el problema no era el examen en sí, sino que se haya presentado como una reacción recién ahora, cuando los episodios de infidelidad del futbolista han sido ampliamente conocidos durante largo tiempo.

En su análisis, la periodista recordó diversas situaciones que, según ella, debieron encender alarmas desde mucho antes. Con tono crítico, lanzó: “¿O qué pensabas que iba a ser él cuando no dormía en tu casa y se iba a un hotel?”.

A esto se sumó otra observación vinculada al distanciamiento que Cueva mostraba en etapas clave del matrimonio. “¿Qué pensabas que estaba haciendo cuando te mandaba embarazada a la casa del norte mientras él se quedaba en Brasil?”, cuestionó.

La lista de episodios continuó, reforzando el mensaje de que las sospechas no necesitaban mayor confirmación. “¿Qué crees que hacía cuando se iba a Europa y mandaba llevar a sus amiguitas de turno?”, añadió, insistiendo en que, bajo ese historial, la preocupación por una enfermedad de transmisión sexual debió surgir mucho antes de la confesión reciente de Pamela.

Magaly Medina le da 'jalón' de orejas a Pamela López por su demora

La periodista subrayó que la relación entre Pamela y el futbolista terminó hace dos años, por lo que resulta desconcertante que recién ahora hable de riesgo, asco o preocupación. “Yo creo que, con un poco de destiempo, un poco de delay, le ha llegado el raciocinio a ella”, expresó con visible molestia.

Magaly remarcó que no entiende cómo Pamela puede presentar la situación como algo reciente cuando las señales estuvieron allí desde el inicio. “No me digas que eso recién ahora... Ahora lo que pasa es que han salido más nombres”, lanzó en referencia a las nuevas mujeres que han hecho públicas sus historias con Cueva.

La conductora incluso apeló al sentido común: si Pamela conocía las infidelidades o al menos las sospechaba, el examen debió ser una prioridad desde la primera alerta. “Oye, tú ya terminaste hace dos años esa relación, por Dios. El chequeo te lo debiste haber hecho en cuanto sospechaste de la primera, la segunda o la tercera”, criticó sin filtros.